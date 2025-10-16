Певица даже готова судиться.

Известная украинская певица Оля Полякова неожиданно заявила, что планирует принять участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026", даже если для этого придется нарушить основные правила конкурса.

В своем блоге в Instagram артистка сообщила, что решилась подать свою заявку на Нацотбор-2026. Однако, по действующим официальным правилам конкурса Полякова не имеет права участвовать, поскольку выступала в россии после 2014 года.

"Хочу поделиться с вами важным шагом. В этом году я подаю заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2026". И именно поэтому официально обратилась к Сусільному с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора", - написала она.

Видео дня

Певица призвала украинский вещатель - изменить некоторые пункты из списка правил, поскольку, по ее мнению, сейчас они не совсем актуальны. В то же время она добавила, что для защиты своих прав готова даже судиться.

"Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились - и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене", - отметила Полякова.

Что интересно, Оля уже даже визуализировала себя, как представительницу Украины на "Евровидении-2026". Она опубликовала изображение, на котором предстает в образе воина, а на ее фоне желто-голубое сердце и официальный логотип песенного конкурса.

К слову, ранее о своей готовности принять участие в Нацотборе-2026 сообщила известная блогерша.

Вас также могут заинтересовать новости: