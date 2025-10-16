Православный праздник сегодня в народе называют Осия Колесник.

17 октября по новому православному календарю в Украине вспоминают ветхозаветного пророка Осию, одного из двенадцати малых пророков. Какие традиции и приметы связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать сегодня, а также что за праздник сегодня церковный отметают по старому стилю - в материале ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 17 октября (30 октября по старому) - день памяти ветхозаветного пророка Осии.

Осия жил в VIII веке до Рождества Христова, в Израильском царстве. Он предупреждал народ о грядущих бедствиях, пророчествовал об ассирийском плене и обличал беззаконие. Также он говорил о прекращении ветхозаветных жертвоприношений и о скором приходе истинной веры. Осия предсказал возвращение Христа из Египта и Его воскресение на третий день - все эти пророчества нашли отражение в Священном Писании.

По преданию, Осии досталось немало испытаний: его жена была неверной, но пророк ее не бросил, а наоборот - всех детей признал своими. Сыновей он назвал Изреэль ("Бог рассеет") и Ло-Амми ("не мой народ"), а дочь - Ло-Рухама ("не помилованная"). Так символически Осия хотел показать, что Израиль, отступивший от Бога, лишает себя милости и благословения.

Пророк Осия был единственным пророком в Израиле, который оставил после себя письменные пророчества. Они вошли в Библию как Книга Осии.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

вспоминают преподобномученика Андрея Критского;

мучеников и бессребреников Космы и Дамиана Аравийскихи братьев их;

перенесение мощей Лазаря Четырехдневного, епископа Китийского;

икон Богородицы "Прежде Рождества и по Рождестве Дева" и "Избавительница".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 17 октября вспоминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Традиции дня, что нельзя делать сегодня

Пророк Осия любил порядок и тишину, поэтому, считается, что в этот день не стоит начинать новые дела или решать важные вопросы.

В народе 17 октября называют Осия Колесник, Осия Грязник - из-за раскислых от дождей дорог, а сам день символизирует границу между осенью и зимой.

Так как святого почитали как доброго и справедливого человека, то по традиции в день его памяти нужно совершить три добрых дела - кому-то помочь по хозяйству, угостить, покормить бездомных животных. Это все принесет благополучие и достаток в дом.

Церковь в этот день призывает воздержаться от ссор, сквернословия, осуждения. Не следует обижать кого-либо, отказывать в помощи тем.

17 октября не советуют обсуждать планы, отправляться в дальние поездки. День не подходит для денежных дел - брать или давать деньги в долг сегодня считается плохой приметой: вернуть такие долги будет сложно, а вместе с деньгами можно "отдать" и свое благополучие. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 17 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и когда грянут первые морозы:

иней с утра выпал - ближайшие дни будут солнечными и сухими;

снегири запели - жди ненастья;

вороны собрались в стаи - погода испортится;

береза стоит с листьями - морозы нескоро будут;

яркая луна - к теплу и ясной погоде.

Самыми верными "синоптиками" этого дня считаются животные. Если, к примеру, кошка спит крепко - морозов в ближайшее время не будет.

