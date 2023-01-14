Российский юрист Марк Фейгин: Герой путинского режима сегодня - зэк, отсидевший 9 лет за разбой и растление несовершеннолетней

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью УНИАН высказался о новой волне мобилизации в России, объяснил, почему считает вполне реальной угрозу нового наступления РФ на Киев, и по какой причине россияне не спешат выступать против войны.

ФСБ с 9 января закрыла выезд из РФ для военнообязанных. Но Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности. Обычно, всё, что говорит Песков, нужно воспринимать наоборот.

Именно так. Был опубликован документ, он мало похож на настоящий по многим признакам, но суть вопроса: могут ли они закрыть выезд для военнообязанных? По факту это уже происходит. По той информации, которая появляется, военнообязанный первой категории (до 35 лет), проходивший срочную службу, сейчас выехать не может. Кому-то удается прорваться через границу в Казахстан или в Грузию, но это происходит гораздо в меньших масштабах, чем после 21 сентября 2022 года. Многих заворачивают, особенно людей с военно-учетной специальностью. Они интересны для текущей мобилизации. И для этого не надо какие-то приказы соответствующих ведомств.

Честно говоря, я бы сказал, что называемые даты не важны – в России такая система, которая уже не смотрит на формальности – есть приказ или нет. Они действуют так, как хотят. Если есть даже устное распоряжение, они будут его выполнять. Всех заворачивают.

Конечно, подготовка к новому мобилизационному этапу идет, потому что с 21 сентября у России на фронте успехи скромные: намеревались до Киева дойти, а взяли Соледар, взяли Северодонецк и Лисичанск, но потеряли практически всю Харьковскую область и потом еще на юге оставили Херсон. Я к тому, что мы можем стать свидетелями потери Соледара, даже, может быть, и Бахмута, а завтра украинские войска, накопив силы, дойдут до Мелитополя, например.

Так ради чего все делается? Цель-то ставили за два-три дня Киев взять, а укладывают десятки тысяч на маленьком отрезке фронта. Очень скромные достижения за счет таких принесенных им в жертву потерь. С потерями они не считаются, им все равно, сколько погибло – тысяча, пять, сто. Уже все так далеко зашло, что, как говорится, сгорел сарай – гори и хата.

Потому в то, что они будут пополнять убывающие ряды мобилизованных новыми, я охотно верю. А кем еще пополнять? Не сами же они пойдут воевать?

И не их дети.

Конечно. И какая разница, когда будет новая волна мобилизации? Задача – имеющимися силами и средствами добиться хоть каких-то минимальных целей. Они же не останавливают войну, не освобождают оккупированные территории, они продолжают. А это значит, что ценой вот этих потерь достигают минимального результата, относительного даже в перспективе.

РОССИЯ ПОПЫТАЕТСЯ ПРОРВАТЬСЯ В УКРАИНУ С СЕВЕРА

У нас не отрицают возможную эскалацию конфликта на разных направлениях. Буданов и Арестович говорят о наступлении на Киев, Харьков. Как думаете, решится ли Путин на новое "24 февраля", хватит ли у него ресурсов и чем может обернуться такая попытка?

Путин не действует по долгоиграющему военному плану. По его плану, он за два-три дня должен был взять Киев. Они действуют в пределах возможностей. Например, есть возможность наступать на Соледар, Бахмут – они наступают. Есть возможность держать плацдарм на левом берегу Днепра на юге – они держат. Есть ли возможность наступать с севера, чтобы снова из Беларуси зайти в Киевскую область или на Волынь, чтобы остановить поставки западного оружия? Я не знаю. Это мое личное мнение, оно, скорее, политическое, не военное.

Военные эксперты говорят, что это невозможно – мосты взорваны, все заминировано, каждый сантиметр пристрелян. Охотно верю. Но исходя из логики власти в России, я думаю, что они попытаются. Они этот план держат в голове – заход с севера.

Их первый отход был публично мотивирован жестом "доброй воли". Хотя это совсем было не так. Потери были сумасшедшие. Особенно в Киевской области – Буча, Гостомель, Бородянка. Они же пытались взять Киев в кольцо, и у них не получилось, потому что потери были даже несопоставимы с теми, что сейчас. Они были гигантскими, просто невероятными. Там уже не оставалось средств и ресурсов, чтобы взять Киев. И они отвели войска, потому что так было удобнее перегруппировать силы, пополнить и отложить план с Киевом. Сейчас, как мне представляется, цели другие. Они хотят посредством угрозы заставить Киев пойти на переговоры, и Запад, чтобы он надавил на Киев. То есть РФ готовит какой-то политический вариант, обеспечивая его через военную эскалацию. И север – самое подходящее направление.

Киев – центр принятия решений. Надо отдать должное, что за все эти 10 месяцев не было потери управления в таком масштабе, который давал бы возможность РФ быстро реализовать цели так называемой "военной операции". А они постоянно стремятся к этому. Помните, "Зеленский уехал во Львов", "Зеленский уже в Польше"? Была бы возможность – они бы его убили.

Так что, тут масса именно политических мотивов завязано на то, чтобы с севера совершить новое наступление. И вся их активность, и уклонение от этой миссии Лукашенко тоже с этим связаны. Лукашенко понимает, к чему все идет, что жертва будет принесена частью приграничной территории Беларуси. По ней будут осуществляться удары, по соединениям российских войск, возможно, беларуским, и по объектам, где находятся батареи. Плюс сам Лукашенко станет мишенью. Я думаю, что ему передали или все объяснили, что с этого момента он станет мишенью. Будет возможность его убить – его убьют. По резиденции ударят беспилотником или еще чем-то, неважно. Правила изменились. Это не конец февраля – начало марта 2022-го, когда было много проблем и было не до Лукашенко. Сейчас будет до него. И, знаете, этому будет весь Запад аплодировать и говорить: "О, отлично, убили вместе с сыночком, туда ему и дорога, и всей этой банде". Поэтому у Лукашенко есть мотив сопротивляться, а у Москвы – мотивы его вовлечь и вообще заняться этой операцией.

Я доверяю мнениям военных экспертов, которые говорят, что невозможно провести новую успешную операцию теми силами и средствами, которые у РФ имеются. Но я не очень допускаю, что в РФ верят в успех захвата Киева с ресурсом мобилизованных, а не профессиональных военных. Я напомню, что в Гостомеле высаживался десант! Сейчас какой десант высадишь? Все сгорят, еще не подлетая даже до земли.

Действительно, их действия с точки зрения военной логики невозможно как-то расценивать. По военной логике они и войну развязывать не должны были.

А сейчас что? Соледар – это большая логика? Все бросить туда и укладывать там тысячи трупов, с которыми они не считаются? ЧВК "Вагнер" почему возникли там? Чтобы совсем уж вообще не было как с Макеевкой, где погибли мобилизованные из Самары. А я родом из Самары. Мне оттуда люди пишут, говорят, что уже вовсю хоронят, списки погибших "гуляют". Сотни людей…

Логики никакой, но тем не менее они это делают. Потому что, прежде всего, преследуются политические цели, а не военные. Путину нужно оправдать эту компанию.

РОССИЯНЕ НЕ ГОТОВЫ ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ ВОЙНЫ

Вы вспомнили об ударе по Макеевке. По данным нашего Генштаба, там около 400 погибших и около 300 раненых. Эти же "грузы 200" придут, и будет видно, что их больше, чем объявила Россия. Плюс продолжается мобилизация. Россияне и дальше будут проглатывать? И то, что мужского населения в некоторых областях и селах может не остаться? Они и дальше будут с этим соглашаться, молчать, бояться?

В РФ постоянно маневрируют, записывают погибших в "пропавших без вести", что "где-то остались живы, но воюют". То есть нужно время для того, чтобы понять, что этих людей просто нет в живых. Если они в Макеевке погибли, то лежат где-то тела в каком-то из моргов в Ростовской области, например, обгоревшие и так далее. А генетическая экспертиза – это очень долгая история. Так что, всегда есть отговорки, есть повод "отмазаться".

Понимание реального количества погибших не одномоментное. В России зомбированное население, оно хочет верить и верит в то, что ему продает власть. Я видел какую-то тетю из Самары, вот она апеллирует к губернатору Азарову и говорит: "У меня трое сыновей там в Макеевке были, где они?" А где же они могут быть?

Мы же ставим вопрос: зачем вообще эта война? Зачем вообще вам эта земля – Макеевка или Соледар? Зачем он вам сдался? У вас таких Соледаров – 10 тысяч населенных пунктов по всей России, даже больше. Никто этими вопросами не задается. В силу зазомбированности и ограниченной способности понять. Идиоты, умирают ни за что, ради амбиций престарелого идиота в Кремле. Как же это не понять, не связать одно с другим? В советские годы не было доступа к информации, был тотальный страх, что за любое сомнение можно было поплатиться. Этот страх присутствует и сейчас, но сейчас дефицита информации нет. При желании интернет позволяет все узнать, посмотреть видео – объективные свидетельства. Посмотри же и убедись, что с вашими родственниками произошло в Макеевке. Есть кадры, как ее экскаваторами разбирают.

Ситуация сейчас такова, что большая часть людей психологически не готова к тому, чтобы возмутиться и отказаться в это все вовлекаться. Мы этого не видим.

На днях общалась с Айдосом Садыковым, он говорил, что это возмущение возможно, что народ может протестовать, но для этого нужен триггер, например, отключить свет в Москве, чтобы посидели и без воды, и без тепла. Только такой триггер. Не страх погибнуть, а лишение полного комфорта и привычного существования. Вы с этим согласны?

Отчасти. Дело в том, что власть за годы очень существенно понизила планку социальных потребностей русских обывателей.

Как работает клептократическая система? Они все разворовали, все принадлежит Маркизу Карабасу. И потом они говорят: "У тебя средняя зарплата 15-20-30 тысяч, а мы тебе даем 195 компенсации". Откуда же все эти бешенные истории о разведенных женщинах, которые стучат на своих бывших мужей: "Заберите его, он "срочку" проходил…". Понятно, она руководствуется материальным, ей чхать, погибнет он или нет. Но это происходит налево-направо, уже большая практика судов. То есть, есть некая материальная компенсация, которая, как они ее воспринимают, за вот эти их тяготы. И они к ним готовы.

Что касается уровня комфортности. Да, Москва чувствительная, на нее отключение света, интернета, наверное, может как-то повлиять, на остальную Россию – минус. Там люди живут с туалетами на улицах, без газификации. Там эта чувствительность занижена до предела. Там люди готовы к еще большему социальному понижению. Это печальная констатация.

За эти четверть века люди запрограммированы на то, что им "придется перетерпеть" для того, чтобы "вернуть великую страну". Их приучили терпеть-терпеть-терпеть.

РЕЖИМ ПУТИНА ОБРЕЧЕН, РОССИЯ ЛЕТИТ В ПРОПАСТЬ

Власти строили потребительский мир ровно до того момента, пока не было объявлено, что все это нужно исключительно для того, чтобы восстановить сверхдержавный статус. С этого момента приоритеты полностью поменялись. И за эти годы в людях воспитано это ощущение, что все должно оцениваться не через достижения, а через потери, через издержки, которые надо нести. Они к ним привыкли.

А потом показывают, как Путин награждает какого-то типа, который где-то у себя в Волгограде кого-то пригрохал. Вот оно – социально одобряемое поведение. Героем сейчас является человек, отсидевший девять лет за разбой и растление несовершеннолетней. Извините меня, это мыслимо вообще?

Этот режим – обречен. Они сами себе петлю затянули на шее. Россия вышла из 91-го года малой кровью, гражданской войны такой не было и еще чего-то. Сейчас так уже не получится. Это будут прям кровавые реки. Они сами создают предпосылки для этого. Разрыхление и фрагментация власти, появление уголовников с оружием, целых несметных армий.

Россия обреченно летит в пропасть, причем добавляя уголька топку. Этот поезд мчится с ускорением. Конец неизбежен, неотвратим, фатален.

Количество ЧВК в России растет. Шойгу, Пригожина, Тимченко. Возможно, они создают себе охранные фирмы в виде частной военной компании на тот случай, когда все начнет рушиться?

У меня в этом нет никаких сомнений. Они действительно, как минимум, объявляют об этом. ЧВК "Патриот", какой-то "Рейд", который якобы связывают с Тимченко.

У Пригожина личная индульгенция от Путина и, самое главное, долгий срок. Он все это лепит с 14-го года. Все-таки надо время, чтобы создать, и бюджетные деньги, чтобы наладить. Даже министру оборону Шойгу, который наверняка хочет подобным образом пройти. Они же воюют внутри себя – Минобороны и ЧВК "Вагнер". Безусловно, все делается с расчетом, что Пригожин будет подвергнут такому давлению, при котором они сыграют в аппаратную игру с его заменой во всех отношениях.

А Пригожин, как понятийный барыга, более хваткий. Если за что-то взялся, он за ценой не постоит. Хочешь – кувалдой голову отобьет, хочешь – все что угодно.

И естественно, это никакие не ЧВК, мы же это понимаем, это прото-структура государства. Государство фрагментируется, уходит от первичной институциональности, переходит к каким-то альтернативным формам. И это делается в частных, полугосударственных, корпоративных интересах. Путину нужно, чтобы везде был баланс. С одной стороны, он снимает Лапина, на которого повесили грехи за Лиман, с другой – назначает командующим Сухопутных войск всей России. Будут ли они сражаться с Пригожиным? Конечно, будут. Конечно, они хотят всех этих "пригожиных" утилизировать. В том же Соледаре.

Уже идет внутренняя борьба. Можно представить, что координаты Макеевки слил кто-то из своих: "Сюда завезли, мобилизованных". Я такое вполне допускаю. Там цинизм в такой степени, что я в такое охотно верю.

ЗАПАД НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОМОГАТЬ ПУТИНУ УДЕРЖАТЬСЯ

Вы говорили о том, что Запад может ускорить завершение войны в Украине путем ареста дочери Пескова или Путина, но делать этого не собирается, зато активизировались в плане передачи оружия и готовит мощный пакет военной помощи. ATACMS, правда, до сих пор не дают… хотя украинские военные бьют исключительно по военным целям. Хочется понять, почему так? Запад не заинтересован в быстром завершении войны?

Это все умозрительные допущения. Запад – Америка или другая из его частей – сотканы из противоречий. Там нет авторитарного указания сверху, там борются разные мнения, разные позиции. Кто-то говорит: "Мы что, хотим спровоцировать ядерную войну?". Резонно. Другие говорят: "А мы что, хотим это все тянуть и тянуть? Для того, чтобы что? Чтобы увеличить количество жертв, чтобы избиратели нам предъявили счет – что же вы наблюдаете за тем, как люди просто косяками, десятками тысяч гибнут?". И так далее. Там много всяких соображений, которые затягивают. Но дрейф-то очевиден в нужную сторону – чтобы сначала дать оружие. Все-таки Bradley, Marder, Leopard-2 и так далее. Это наступательное оружие.

Возможно, специальные институты на Западе просчитывают, к чему это приведет, как быстро посыплется от этого российский фронт или какие будут внутриполитические последствия в Кремле. Мы же всего не знаем. Может, они создают заговор из каких-то там лиц, приближенных к Путину, чтобы они его убрали. И такое может быть.

Главное, что Запад не собирается помогать Путину удержаться как таковому. Запад готов сохранить ситуацию контролируемой, чтобы не расползалось ядерное оружие. Это их стандартный страх. Потому что, а вдруг Пригожин будет нажимать кнопку вместе с Кадыровым? Весело, да?

Но я уже не вижу, чтобы кто-то пытался сохранить Путина. Помните, на начальном этапе "дать ему сохранить лицо" из Европы звучало. Сейчас - трибунал, риторика явно другая. Это не просто слова, а радикализация позиции, потому что одно дело "сохранить лицо", а потом – колесные танки дают, понимаете. Если ты пытаешься сохранить лицо Путину, то ты колесные танки не дашь. Это взаимоисключающие понятия с точки зрения формальной логики.

Что же касается максимального и жестокого ограничения возможностей российской клептократической власти, доверенных лиц, семей, то с этим плохо. Что бы там ни говорили, но пока мы с вами разговариваем, дети Джабарова из ФСБ – в Сан-Франциско. Шойгу со своим фитнес-ухажером тоже где-то. Не знаю, есть ли где-то на свете место, где они не побывали за период войны. О Песковых я даже говорить не хочу, они усрали всю Европу, понимаете. Вот это странно. Если представить себе, что дети какого-нибудь Гитлера, других видных деятелей НСДАП во время войны находились бы где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке. Вот такое возможно вообще? Да, они не вовлечены непосредственно с точки зрения участия в войне, но значит ли это, что, поддерживая Украину, можно допустить такое положение вещей. Это ненормально, это невозможно, это недопустимо. Вот с этим динамики нет. Мы должны констатировать, что тут прогресса практически нет, он нулевой.

Я думаю, что это европейская толерантность, что дети не должны отвечать за ошибки своих родителей.

Они что, улицы подметают, мусор сортируют? Если да, вопросов нет. Есть такие детишки, оторвавшиеся от своих родителей, проклинающие войну и реально живущие на свои средства. Это единичные экземпляры. Все это легко проверяемая вещь.

Попробуй на Западе потрать доллар или евро – налоговая прибежит и скажет: "А где ты взял это евро?". А тут, видите ли, они тратят какие-то несусветные деньги. Пролететь, пожить в отеле за косарь баксов в сутки – это вообще нормик, понимаете? Если они берут какой-то частный борт – 30-50 тысяч по Европе пролететь. Откуда такие деньги? "Ой, мы все инвесторы, мы такие богатые, такие талантливые". Совершенно очевидно, что это отмывание. Там дети, которые эксплуатируют деньги, украденные из российского бюджета. Если уж грести всех, то грести всех без разбора. Вот такое мое личное мнение.

Думаю, россиянам тоже надо знать, что делают дети чиновников и как утилизируются их деньги, пока бравые воюют в Украине. Деньги теперь идут либо на войну, либо на путешествия этих детей чиновников.

А я вам хуже скажу. Они вытекают из войны, потому что на войне тоже воруют. Как это говорят – не с доходов, а с убытков. По разным оценкам, в день Москва тратит от миллиарда до полутора миллиарда долларов на ведение войны: на содержание, оружие, технику, ВПК, логистику, кормежку. Каждый день. Можно себе легко посчитать, сколько почти за год уже потрачено на это.

Я охотно верю в такую цифру, потому что она предполагает и воровство тоже. По меньшей мере половину разворуют и на эти-то в том числе деньги отдыхают все эти отпрыски.

Все воруют, понимаете. Первая жена Шойгу – главный поставщик питания. Там же у него еще штуки четыре. И все очень удачно устроены. В Литве был очень большой скандал: лишили гражданства одну из его бывших жен и ее супруга.

Но русскому человеку это непонятно. Парадокс заключается в том, что россияне не связывают эти вещи. Дурак, тебя же обворовывают, это ты содержишь их всех, ты лично! "Как я? Какие деньги? Я тут ни при чем". Ты, дурак, налогоплательщик, тебя обобрали, у тебя нет ни больницы, ни школы, ни работы, а у них все есть, потому что тебя, дурака, обобрали, потому что это деньги, которые они украли. Нет этого понимания. Это беда. ФБК Алексея Навального десятилетиями рассказывал о коррупции. Они честно это делали, очень сильно страдали из-за этого. Но стратегия рассказать народу, что его обворовывают, оказалась тупиковой. Народу все равно, русскому обывателю нет дела до этого.

Катерина Шварц, Тала Калатай