Специалисты считают, что такие действия могут привести к еще большему разделению информационного пространства РФ со стороны фракции силовиков.

Назначение Валерия Герасимова новым командующим оккупационных войск может быть частично политическим решением.

В Институте изучения войны (ISW) пояснили, что таким образом президент России Владимир Путин может хотеть ослабить власть силовиков, ведь их фаворитом был Сергей Суровикин.

По словам аналитиков, Минобороны РФ и силовики, представленные владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине.

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"Пригожин с конца 2022 все чаще критикует ведение войны Минобороны России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блогер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января", - отметили специалисты.

По мнению аналитиков ISW, Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны РФ Сергея Шойгу. Специалисты считают, что такие действия могут привести к еще большему разделению информационного пространства РФ со стороны фракции силовиков.

"Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния силовиков, что выступают против МО и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику МО", - предполагают в Институте изучения войны.

Назначение Герасимова командующим оккупантами в Украине

О назначении Герасимова стало известно 11 января 2023 года. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смена командующего российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета. Таким образом военные начали оттеснять ФСБшников и Пригожина.

При этом провоенная российская аудитория откровенно разгневана решением Шойгу понизить в должности Суровикина, которого пропагандисты еще в октябре окрестили "генералом Армагеддоном".

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