РФ может использовать в войне против Украины все свои оставшиеся ракеты, отметили в ОП.

Российский президент Владимир Путин устраивает массированные удары по Украине просто ради "волшебного ощущения".

Главе РФ в принципе уже без разницы военные цели, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, вражеские удары по критической инфраструктуре возможны, но эффективность от этих ударов, уже понятна, - она ничтожна. Подоляк добавил, что есть некоторый дискомфорт, например, дефицит электроэнергии, но это не приведет к тому, что появится желание договариваться с агрессором.

"…но я возвращаюсь к психотипу Путина - та ему ж в принципе без разницы уже военные цели, ему, раз он уже все равно понимает прекрасно, что выглядит так, как выглядит, да, и что все эти сказки, мифы никому нельзя продать, ну, кроме, наверное, Эритреи, Беларуси. Наверное, уже и в Беларуси он не может продать это…", - отметил советник.

Подоляк утверждает, что президент России "будет просто ради волшебного ощущения: "Знаете, какой я крутой, я тут спрятался, и я вот сейчас махнул рукой, платочек бросил, да, как на рыцарском турнире, и идите убивайте, стреляйте по Киеву, по Одессе…" и так далее".

"Вот они это вот будут делать. Вот весь остаток ракет просто используют по нам, вот просто для того, чтобы порадовать очередным видеофильмом - смотрите, ракета прилетела куда-то в Киев или куда-то в Одессу, или куда-то во Львов…", - считает советник.

Война Путина против Украины - что нужно знать

Россия с конца осени массированно атакует Украину ракетами и беспилотниками, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Утром 14 января в Киеве прогремели ряд взрывов, их слышали жители правого и левого берегов Днепра. Потом в столице Украины объявили воздушную тревогу. Позже выяснилось, что враг атаковал Киев ракетами.

Противник запускал ракеты по баллистической траектории с северного направления. Захватчики попала в один из инфраструктурных объектов.

После этого враги снова запустили ракеты по украинской земле, работает противовоздушная оборона.

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