Девушка рассказала, что должна повторить это 6 раз.

Популярная блогер Юлия Верба (настоящая фамилия - Вербинец) рассказала, какую болезненную процедуру сделала недавно. Как оказалось, девушка решила избавиться от своих татуировок.

В своем блоге в Instagram Юля поделилась с подписчиками, что решила очистить свое тело и решилась на снятие тату с изображением самолета.

"Ну прощай... Странные ощущения - прощаться с тату. Потому что оно все время было на тебе, присутствовало. Оно было моей частичкой. Но я поздно поняла, что на бентли не клеят наклейки, поэтому..." - с юмором написала блогерша.

Верба добавила, что чувствовала сильную боль во время процедуры. Она даже сравнила ее с родами и отметила, что, когда делала тату, не было настолько больно.

"Это, как рожать... Набивать не так больно было. Рука, кстати, сейчас так печет, будто рана", - поделилась своими ощущениями девушка.

Юля также показала, как сейчас выглядит ее татуировка - ее еще видно, но уже не так четко. Блогерша отметила, что для полного выведения тату необходимо 6-7 процедур.

К слову, на днях Юля Верба стала жертвой буллинга. Блогера захейтили из-за лишнего веса после родов. Она не стала молчать и резко ответила критикам.

