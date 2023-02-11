По его словам, именно таким людоедским образом Путин должен отреагировать на проигрыш.

Бывший нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев заявив, что в случае проигрыша России "придется шандарахнуть ядерным оружием по женщинам и детям" в Украине.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, об этом Царев заявил во время одного из пропагандистских стримов. Вместе с тем опальный политик заявил, что считает Украину "исторической русской землей".

"А если мы еще начнем на нашей исторической русской земле шандарахать ядерным оружием... Конечно, если выхода не будет, будем шандарахать. Но там женщины и дети", - заявил Царев.

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Кто такой Олег Царев

Олег Царев - экс-регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Во время Революции Достоинства Олег Царев угрожал "зачисткой Майдана за час".

В 2014 году сторонник "русского мира" Олег Царев сбежал из Украины в РФ, а вскоре перебрался в аннексированный Крым.

После побега из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году в СБУ сообщила, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине.

Бывшего политика несколько раз СБУ вызывала на допрос. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева, а он был объявлен в международный розыск. Как сообщал УНИАН, 3 мая Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключение бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

Американские официальные лица считали Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.

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