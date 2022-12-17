При этом пророссийский экс-нардеп заявил, что оккупационная армия не была готова к войне.

Бывший нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев, который поддерживает вторжение РФ, признал провал планов Кремля по захвату Украины.

"Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее", - заявил Царев в телефонном комментарии The New York Times.

Скандальный Царев также признался, что участвовал во вторжении, но никогда не знал окончательных деталей. Кроме того, он считает, что российская армия "думала, что все будет легко" и "не понимала", что украинцы будут сопротивляться.

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"Армия, генералы, солдаты (оккупантов - УНИАН) не были готовы", - сказал Царев.

Сейчас Царев заверил, что был бы счастлив, если бы война закончилась на нынешних линиях фронта, потому что планы Кремля провалились.

Кто такой Олег Царев

Олег Царев - экс-регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Во время Революции Достоинства Олег Царев угрожал "зачисткой Майдана за час".

В 2014 году сторонник "русского мира" Олег Царев сбежал из Украины в РФ, а вскоре перебрался в аннексирован Крым.

После побега из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году в СБУ сообщила, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине.

Бывшего политика несколько раз СБУ вызывала на допрос. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева, а он был объявлен в международный розыск. Как сообщал УНИАН, 3 мая Шевченковский районный суд города Киева заочно приговорил к 12 годам заключение бывшего народного депутата Украины Олега Царева.

Американские официальные лица считали Царева марионеточным лидером, которого Кремль собирался поставить в Украине.

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