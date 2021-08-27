Он утверждает, что его дочь могла умереть из-за врачебной ошибки.

Бывший нардеп-беглец из "Партии регионов" Олег Царев рассказал подробности смерти его дочери.

Об этом сам Царев, который находится в розыске, написал в Telegram.

Он утверждает, что его дочь могла умереть из-за врачебной ошибки: у 17-летней девушки после вскрытия нашли гематому.

Девушку в течение нескольких недель беспокоила головная боль и она решила пройти медобследование, но в частной клинике ей не смогли поставить диагноз.

"Специалисты клиники провели все анализы и исследования (анализы крови, спинномозговой жидкости, МРТ), но не поставили правильный диагноз. Если бы они не ошиблись, то Катю можно было спасти – откачать гематому. Болезнь определили только после вскрытия", - добавил экс-нардеп.

Он также сообщил, что дело его дочери находится на этапе судмедэкспертизы и под контролем Следственного Комитета РФ.

"Если окажется халатность врачей, то будет возбуждено уголовное дело", - написал Царев.

Следует отметить, что дочь бывшего украинского нардепа умерла еще 15 июля 2021 года, однако он сообщил об этом лишь 24 августа. У себя на Facebook он написал о том, что в его семье случилось горе, и ему понадобится много времени, чтобы прийти в себя после этого.

Кто такой Олег Царев

Напомним, что Олег Царев - экс-регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Во время Революции Достоинства Олег Царев угрожал "зачисткой Майдана за час". В 2014 году сторонник "русского мира" Олег Царев сбежал из Украины в РФ, а вскоре перебрался в аннексированный Крым. После бегства из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов. В 2015 году в СБУ сообщали, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине. Бывшего политика несколько раз СБУ вызвала на допрос. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева, а он был объявлен в международный розыск.

Автор: Иван Бойко