Эксперт подчеркнул, что этих треугольников недостаточно для создания линии обороны.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, зачем РФ заявляет о возведении линии обороны ("линии Вагнера") между Луганской и Белгородской областями, а также спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации на этом участке.

В эфире проекта FreeДом он назвал эти действия российских оккупантов "дешевыми понтами".

"Самые настоящие дешевые понты! Курам насмех. Когда я это увидел, ну, смешно стало. Они возводят эту линию обороны, но абсолютно не учитывают элементарных инженерных требований. Например, эти пирамидки должны быть установлены в шахматном порядке. Это базовое знание", - подчеркнул Коваленко.

Эксперт добавил, что этих треугольников недостаточно для создания линии обороны.

"Да, выглядит это смешно, но имеет информационный подтекст - они ее создают якобы для "защиты" "ЛНР"... А вот относительно Белгородской области - намек на то, что ВСУ якобы имеют намерения вторгнуться", - говорит он.

Коваленко добавил, что сами россияне будут инсценировать прорывы этой линии обороны и рассказывать, как они отражали атаки.

Такие сооружения, продолжил эксперт, не всегда эффективны, во времена Второй мировой войны их попросту обходили стороной.

Что такое "линия Вагнера"

По сведениям экспертов, Пригожин хочет, чтобы эта линия обороны защищала границу Белгородской области с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, но не охватывала северную часть Луганской области. Аналитики отметили, что это противоречит обещания российских властей - они утверждали, что смогут "защитить" всю Луганскую область.

Есть и другая версия - "линия Вагнера" будет прикрывать только ту часть Луганской области, которую противник держал под контролем до полномасштабного вторжения в Украину.

22 октября военный обозреватель Денис Попович сообщил, что на направлениях городов Сватово и Кременная Луганской области российские захватчики строят "линию Вагнера" и пытаются контратаковать. Эксперт добавил, что протяженность этой линии составляет приблизительно два километра.

Вас также могут заинтересовать новости: