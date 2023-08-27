Мужчина проанализировал видеоролики падения самолета и заметил интересные детали.

Специалист компании Джет Флайт Сервис, которая долгие годы обслуживала самолет главаря "Вагнера" Евгения Пригожина, спрогнозировал, что стало причиной авиакатастрофы.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, на основе видео падения борта, специалист, знающий этот самолет, как свои пять пальцев, пришел к выводу, что разрушение произошло не от взрыва, а от перегрузок. То есть взрыв на борту, судя по всему, был не очень сильный. Но его последствия привели к тому, что самолет сначала резко пошел вверх, а затем в копье. От нагрузок произошли разрушения.

"С уверенностью могу сказать, что самолет был в хорошем техническом состоянии. Чтобы были какие-то замечания, которые бы затягивались - нет, не было. Самолет был исправным. Относительно изложенной в СМИ информации о том, что отдельно нашли крыло: теоретически это могло произойти при превышении допустимой перегрузки. Система более чем надежна. Есть уверенность, что самолетным оборудованием невозможно было изменить ситуацию", - сказал представитель компании.

Авиакатастрофа самолета Пригожина

Напомним, что 23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

Как выяснили СМИ, к гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

Последняя известная встреча погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина была напряженной. Лидер боевиков был в ярости.

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