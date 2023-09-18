Кремль рассматривает его кандидатуру на должность сенатора от оккупированной Запорожской области.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать новым сенатором от оккупированной Россией части Запорожской области по итогам "псевдовыборов". Кремль ищет для него место в политике и собирается использовать его "таланты" в Украине.

Об этом сообщили три источника, приближенные к администрации лидера РФ Владимира Путина, уточняют "Ведомости".

Рогозина собираются выдвинуть в члены Совета Федерации от "главы" региона Евгения Балицкого - назначенца РФ на временно контролируемых оккупантами территориях Запорожья.

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"В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках "Единой России" на выборах", - говорит источник.

Также сообщается, что Рогозин - не единственный вариант на место "сенатора" от РФ. За должность с ним конкурирует член Общественной палаты России Владимир Рогов (третий номер в списке от "Единой России" на псевдовыборах).

Источник уточняет, что окончательно "распределение ролей" среди российской политической элиты состоится в среду-четверг.

Рогозин после Роскосмоса стал "царским волком"

Напомним, Путин завершил карьеру Рогозина в качестве главы "Роскосмоса" 15 июля 2022 года (должность в госкорпорации РФ Рогозин занимал с 24 мая 2018 года). После этого бывший чиновник объявил, что будет воевать в Украине и запомнился "достижением" - получил осколочное ранение в зад во временно оккупированном Донецке от ВСУ на день рождения.

Также Рогозин возглавлял группу "советников" на территории Украины под названием "Царские волки". По словам Рогозина, группа занималась разработкой БПЛА.

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