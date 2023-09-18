Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать новым сенатором от оккупированной Россией части Запорожской области по итогам "псевдовыборов". Кремль ищет для него место в политике и собирается использовать его "таланты" в Украине.
Об этом сообщили три источника, приближенные к администрации лидера РФ Владимира Путина, уточняют "Ведомости".
Рогозина собираются выдвинуть в члены Совета Федерации от "главы" региона Евгения Балицкого - назначенца РФ на временно контролируемых оккупантами территориях Запорожья.
"В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках "Единой России" на выборах", - говорит источник.
Также сообщается, что Рогозин - не единственный вариант на место "сенатора" от РФ. За должность с ним конкурирует член Общественной палаты России Владимир Рогов (третий номер в списке от "Единой России" на псевдовыборах).
Источник уточняет, что окончательно "распределение ролей" среди российской политической элиты состоится в среду-четверг.
Рогозин после Роскосмоса стал "царским волком"
Напомним, Путин завершил карьеру Рогозина в качестве главы "Роскосмоса" 15 июля 2022 года (должность в госкорпорации РФ Рогозин занимал с 24 мая 2018 года). После этого бывший чиновник объявил, что будет воевать в Украине и запомнился "достижением" - получил осколочное ранение в зад во временно оккупированном Донецке от ВСУ на день рождения.
Также Рогозин возглавлял группу "советников" на территории Украины под названием "Царские волки". По словам Рогозина, группа занималась разработкой БПЛА.