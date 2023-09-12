Захватчики подозревают жителей оккупированных территорий в саботаже и требуют предоставить списки всех бюджетников, кто в период псевдовыборов был в отпуске или болел.

На временно оккупированных территориях Запорожской области местное население тотально проигнорировало так называемые "выборы", которые устроили россияне. Из-за этого захватчики устроили масштабную проверку.

"Хотя враг и нарисовал себе 68% явки от непонятного количества населения, ведь у РФ нет таких данных, однако реальные показатели в разы меньше. Несмотря на то, что "голосование" длилось 11 дней, а автоматчики обходили дома – местные не проявили интереса к фарсу Кремля", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что теперь оккупационная администрация проверяет бюджетников, которые не пошли на выборы. Они требуют предоставить списки всех людей, кто был на больничном или в отпуске во время так называемых "выборов". Оккупанты подозревают местных жителей в саботаже.

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"Выборы" на оккупированных территориях Украины

С 8 по 10 сентября Россия объявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Явка на этом незаконном процессе очень низкая, из-за чего вооруженные россияне заявляются к людям домой.

МИД Украины инициировало срочное заседание Совета Безопасности ООН и введение новых санкций против РФ из-за проведения незаконных псевдовыборов. На "голосование" также реагируют страны-партнеры. В частности, псевдовыборы осудили в Канаде, Азербайджане, Японии, США, Великобритании и Евросоюзе.

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