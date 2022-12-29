Владимиру Путину во время его службы в КГБ нравилось ломать человеческие судьбы.

Нынешний президент РФ Владимир Путин, будучи следователем КГБ, отличался садистскими наклонностями. В частности, он любил издеваться над людьми, которые попадали в его поле зрения.

Об этом рассказала бывший депутат Госдумы Мария Максакова. По ее словам, Путин не просто "нудно выполнял свою работу", а проявлял в ней "азарт и прыть".

"Ему нравилось ломать человеческие судьбы. Он получал при этом садистское удовлетворение. Есть воспоминания нескольких диссидентов, которые пострадали от его избыточного старания", - говорит Максакова.

Она, в частности, напомнила историю с дочерью российского писателя Чуковского - Лидией Корнеевной. Будучи правозащитницей, она пыталась привлечь международное внимание к пострадавшим от рук советских властей диссидентам. Но из-за слабого зрения она пользовалась специальными фломастерами, которые ей присылали из-за границы.

"К сожалению, в её жизни появился вот этот следователь по фамилии Путин. он залезал в эти посылки и портил фломастеры, из-за чего она не могла писать письма, а от этого зависит судьба людей. Сперва она не понимала что происходит, но потом конечно сообразила, и начала писать какими-то другими", - говорит Максакова, говоря о глубинном человеконенавистничестве Путина.

Владимир Путин - что известно о российском диктаторе

Как сообщал УНИАН, ранее Мария Максакова рассказала, что Путин во время работы в Комитете госбезопасности СССР сотрудничал с питерским "вором в законе", тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым - был наводчиком для группы бандита на квартиры зажиточных евреев, в которых проводил обыски. По словам Максаковой, во время обысков глава РФ оставлял своеобразную метку - гадил в туалете и не смывал.

Напомним, Путин с 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента после того, как тогдашний глава Кремля Борис Ельцин решил, что он "устал и уходит". А затем Путина не раз "избирали" на этот пост, в том числе меняя конституцию РФ, чтобы легализовать его переизбрание.

Вспоминая другие "интересные" эпизоды из биографии Путина, бывший российский банкир и экс-друг нынешнего президента Сергей Пугачев утверждал, что у Путина до президентства были интимные проблемы - ему "не давали" бесплатно. А журналисты узнали, что во время визитов экскременты Владимира Путина собирает его охранник.

После неудачной попытки захватить Украину в России все чаще задумываются о том, чтобы убрать Путина от власти. По словам Марии Максаковой, появились слухи о подготовке плана побега Путина из России. Однако после всего совершенного диктатором тяжело найти страну, которая его бы приняла.

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