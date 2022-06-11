СМИ пишут, что в сопровождении президента РФ есть спецагент Федеральной службы, который собирает его экскременты

Президент РФ Владимир Путин так переживает за свое здоровье, что сделал его частью гостайны. Его сопровождают около десятка докторов, которые маскируются под обычных охранников. А один из "агентов" и вовсе незаменим.

Но, как узнали журналисты, есть среди них один особенный агент, у которого крайне важная миссия: убирать экскременты российского президента. О нем рассказали в сюжете программы "Гроші".

"Здоровье Путина давно подустало, и это видно невооруженным взглядом. С постоянно одутловатым лицом, непропорционально большим по отношению к телу", - говорят журналисты.

Уже неоднократно говорилось о том, что состояние здоровья Путина держится под грифом "Секретно". И вряд ли кто-то знает на самом деле, что с ним происходит. Но вот сейчас из французских СМИ стало известно, зачем в Кремле поддерживают эту тайну: в сопровождении президента РФ есть спецагент Федеральной службы, который собирает его экскременты.

"Каждый раз, когда Путин ездил за границу, этот человек забирал президентский помет назад в Москву. Чтобы никто не мог взять экскременты на анализы и узнать о настоящем состоянии здоровья президента РФ", - говорится в сюжете "Грошей".

Конкретно журналистам известно о двух таких случаях: в 2019-м году во время визита Путина в Саудовскую Аравию, а также во время его поездки во Францию в 2017-м.

Вот как этот процесс описывают журналисты: "Косвенные источники на Ближнем Востоке сообщили нам, что деликатная миссия выполнялась под контролем Федеральной службой охраны. Агент должен был положить экскременты Путина в предусмотренные для этого карманы, чтобы не оставить следов, и отвезти все в страну".

Впервые информацию о путинском собирателе экскрементов раскрыли журналисты Режис Жанте (журнал Paris Match) и Михаил Рубин ("Проект").

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