Президент России во время работы в КГБ не прерывал связи со своим "паханом", отметила бывший российский депутат.

Российский президент Владимир Путин во время работы в Комитет госбезопасности СССР сотрудничал с питерским "вором в законе", тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым - был наводчиком для группы бандита на квартиры зажиточных евреев, в которых проводил обыски.

Во время обысков глава РФ оставлял своеобразную метку - гадил в туалете и не смывал, очень грязные эпизоды из жизни Путина раскрыла бывший депутат Госдумы Мария Максакова в эфире программы "Аргумент" на УНІАН.

"Путин не прерывал свои связи с Усвяцовым - это такой его пахан, гуру… именно он был тем, кто организовал эту гопоту питерскую, сформировал у Путина пристрастие к дзюдо, потому что все бандиты в то время занимались какими-то единоборствами… именно Усвяцов его устроил в ЛГУ (Ленинградский государственный университет - Ред.) по спортивной квоте…", - добавила собеседница.

Максакова добавила, что после трудоустройства в КГБ Путин работал в отделе, в котором занимались отказниками - несколько лет по сути фабриковал дела против евреев, которые на полном основании должны были быть репатриированы, но вместо того, чтобы оказаться в Израиле, к сожалению, его усилиями оказывались в местах, не столь отдаленных.

"Но я бы хотела сказать об одном очень грязном эпизоде, который произошел, потому что Путин всегда был на стыке криминала и… силовиков… Если Путин попадал на обыск в зажиточную квартиру… еврея, то… он оставлял такую, пардон, своеобразную метку - вот он гадил в туалете и не смывал, таким образом намекая грязно очень, давая понять вот этому владельцу…, что у него побывали", - сказала экс-депутат.

Бывший член Госдумы подчеркнула, что это еще не все. "Дальше он был наводчиком для группы Усвяцова, потому что они потом в самые зажиточные квартиры приходили и занимались там кражами…", - поделилась Максакова.

Ранее журналисты узнали, что во время визитов экскременты Владимира Путина собирает его охранник.

Неофициальная биография Путина - что сообщалось

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих утверждала, что Владимир Путин родился в 1950 году, а не в 1952-м, и в его официальной биографии указаны ненастоящие имена родителей.

Бывший российский банкир и экс-друг Путина Сергей Пугачев утверждал, что у российского лидера до президентства были интимные проблемы - ему "не давали" бесплатно.

Позже российский политтехнолог, бывший спичрайтер президента РФ Аббас Галлямов раскрыл интересный факт насчет развода Путина с Людмилой Очеретной. По его словам, это именно глава России хотел развестись. Эксперт добавил, что Очеретная - "реально дура".

Cоциолог и журналист Игорь Яковенко говорил, что президент должен откупаться от Очеретной, поскольку экс-первая леди знает, что он садист.

Стоит отметить, что Путин с 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента, а позже его не раз избирали на этот пост.

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