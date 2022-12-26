У Путина не так много вариантов для побега.

Появились слухи о подготовке плана побега президента Российской Федерации Владимира Путина из России. Однако после всего совершенного диктатором тяжело найти страну, которая его бы приняла.

В эфире программы "Аргумент" экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова отметила, что в Венесуэле кремлевскому лидеру не удастся обеспечить свою безопасность. Свои объятия для Путина не откроет и Куба.

"Вы знаете, тут я вообще не уверена, что его кто-то бы принял, несмотря на все его попытки договариваться. Если вы взяли для примера Венесуэлу, то несмотря на узурпатора предыдущего Чавеса и ныне – Мадуро, там же есть международно признанный мировым сообществом президент Гуайдо. Поэтому там по сути двоевластие. Я не думаю, что в подобных условиях такой кровавый преступник может надеяться на мало-мальскую безопасность. Что касатеся Кубы, думаю, что в данном случае для Путина и Куба не откроет своих теплых объятий", – считает Максакова.

По ее словам, есть слухи о том, что готовится побег Путина в Африку. В этом процессе задействован и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Я могу вам сказать, что есть такие слухи, что Пригожин готовил какое-то пристанище ему в ЦАР. Ради этого даже соскладировал и закопал в каком-то тайнике я даже не знаю, какого размера, чуть ли не 15 млрд долларов наличности. Но полагаю, что и там, несмотря на все усилия "повара", никакой безопасности или гарантий преступнику кровавому ждать не приходится. Тут вся ситуация так складывается, что едва ли... Я не знаю такой страны. Ну разве что, может быть, Северная Корея. Но заметьте, Северная Корея такого раньше никогда не делала. Я думаю, даже режим аятолл в Иране не предоставит никакого – даже не знаю, как это назвать", – продолжила экс-депутат Госдумы РФ.

Максакова убеждена, что после всего, что совершил Путин, никто не возьмет на себя такую ответственность и не предоставит ему "убежище".

"Он убийца, маньяк, подонок. Кто захочет мараться обо все то, что совершил Путин. Мне кажется, в этом смысле у него вариантов нет, потому что Рогозин, кроме всего прочего, так разворовал "Роскосмос", что даже на Альфа Центавру ему не удастся (бежать – ред.). Соответственно, наверное, единственное место, где его примут, – это Гаага, трибунал. А возможно, этот трибунал будет проходить в Украине", – резюмировала она.

Судьба Путина: что ждет диктатора

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, Путин надеется "дожать" и одержать победу в этой войне, однако Украина для него – смертный приговор.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент РФ Владимир Путин находится в том же положении, что Адольф Гитлер в 1943 году. Тогда он уже проиграл войну, хотя она длилась еще два года.

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