После того, как Путин возглавил РФ, ему кое-кого таскали "чуть ли не из подворотни", поделился экс-банкир.

У Владимира Путина до того, как он стал президентом Российской Федерации, были интимные проблемы.

Путину бесплатно "не давали", рассказал бывший российский банкир и экс-друг президента России Сергей Пугачев во время интервью журналисту и основателю издания Гордон Дмитрию "Гордону", ссылаясь на слова одного из бывших товарищей российского диктатора по службе.

По его словам, после того, как Путин стал президентом, ему таскали кое-кого "чуть ли не из подворотни".

Видео дня

"...как говорил мне один из его сослуживцев, который и сейчас занимает очень высокое положение в России: "Ты понимаешь, у Володи была проблема, что ему бесплатно не давали". Я прошу прощения. И он говорил: "Когда он уже вырвался на свободу, то есть стал президентом, - просто как бы его прорвало". И я знаю, кто, как и кого ему таскал...", - поделился собеседник.

Напомним, в августе бывший депутат Госдумы РФ и бизнесмен Илья Пономарев говорил, что Владимир Путин не гетеросексуал. Экс-депутат утверждал, что российский диктатор по крайней мере бисексуал (может иметь половые отношения как с женщинами, так и с мужчинами).

Стоит отметить, что бывший сотрудник Федеральной службы безопасности России Александр Литвиненко, которого убили, в начале 2000-х утверждал, что Путин педофил.

Справка УНИАН. 31 декабря 1999 года Владимир Путин стал исполнять обязанности президента РФ, а 26 марта 2000 года его впервые избрали лидером РФ. Позже его переизбрали президентом.

В третий раз подряд на пост президента он не мог претендовать, потому что это противоречило Конституции РФ. После него президентом стал Дмитрий Медведев. Во время президентства Медведева Путин был премьером, а позже вновь получил президентское кресло.

Вас также могут заинтересовать новости: