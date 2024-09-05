Диктатор заявил, что виделся с ним много лет назад, а перед арестом якобы не имел с ним никаких контактов и встреч.

Диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал задержание миллиардера российского происхождения, основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Правитель РФ утверждает, что якобы и не знал, где живет бизнесмен.

Как заявил диктатор во время выступления на "Росконгресе", он встречался с Дуровым "много лет назад". Да и вообще, убеждает Путин, он довольно часто встречается с представителями бизнеса. Во время той встречи Дуров якобы делился планами по развитию своего бизнеса. После этого Путин и Дуров якобы не имели личных контактов и встреч, в частности в Баку, перед арестом бизнесмена.

"Зачем нам встречаться в Баку, я не понимаю. Я даже не знал, что он там находится. Понятия не имел об этом... Если бы у него было какое-то желание, мы могли бы встретиться с ним в Москве. Я исходил из того, что он живет в Москве, по-моему... У нас к нему никаких претензий не было", - заявил диктатор.

На уточнение о том, что Дуров жил в Дубае, Путин с улыбкой заявил, что там живут "люди мира, миллиардеры, которые могут себе это позволить".

Путин отметил, что к Дурову имели претензии другие страны по поводу использования его платформы злоумышленниками с различными целями. Он добавил, что у России могли бы быть к нему тоже вопросы по этому поводу. Впрочем, диктатор считает, что тогда необходимо задерживать основателей всех подобных платформ, а не "выборочно" только Дурова.

Задержание Павла Дурова

Как сообщал УНИАН, накануне во Франции задержали генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в ненадлежащей модерации мессенджера и отказе от сотрудничества с французскими правоохранителями.

Команда Telegram выпустила заявление, в котором сообщается, что они соблюдают законы Евросоюза, а самому Дурову нечего скрывать. Тем временем в Верховной Раде снова подняли вопрос введения регулирования российского мессенджера в Украине.

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