Южная Корея начала досудебное расследование против Telegram из-за жалоб южнокорейцев.

В Южной Корее из-за общественного, а также политического резонанса началось досудебное расследование против мессенеджера Telegram, основатель которого Павел Дуров ранее был задержан во Франции и вскоре открыл официальный канал связи с местной контрразведкой.

Причиной стало массовое распространение дипфейков интимного характера, на которых изображены южнокорейские женщины. Об этом сообщает местное агенство "Ренхап".

Национальное полицейское управление Южной Кореи добавляет, что правоохранители всего за 3 дня (с 26 по 29 августа) получили 88 сообщений о преступлениях подобного характера. Уже сейчас известно о 24 подозреваемых.

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Ву Чон Су — глава полиции — признал, что расследование в отношении этих личностей имеет свои сложности. Все из-за того, что Telegram не представляет абсолютно никаких данных, которые касались бы людей, пользующихся теми или иными аккаунтами.

Сейчас на проверке находятся 8 Telegram-ботов, которые занимаются созданием фейковых изображений. Кроме того, полиция изучает групповые чаты, занимающиеся подобными действиями.

Сейчас Южная Корея задумалась над сотрудничеством с французскими следственными органами, которые предъявили обвинение Павлу Дурову — одному из основателей Telegram.

Telegram и Павел Дуров - последние новости

Основатель Telegram Павел Дуров до сих пор находится во Франции после задержания, произошедшего 24 августа в аэропорту "Ле Бурже", в Париже. Ранее его допрашивали в отошении неназванного лица, против которого было выдвинуто целых 12 обвинений, одним из которых является "соучастие в хранении интимных материалов с несовершеннолетними".

В это же время, пока российские военные боятся того, что их данные из Telegram будут украдены западными спецслужбами, появляется все больше данных о том, что в Telegram готов к открытию официального канала связи с контрразведкой Франции.

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