Глава комитета по вопросам свободы считает, что решение о регулировании соцсети уже давно назрело.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в Украине нужно вводить регулирование Telegram. Об этом он написал в Facebook, комментируя задержание основателя социальной сети Павла Дурова.

"Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Потому что именно мы на передовой. Ничто не остановит решение, время которого наступило еще в 2022 году", – говорится в сообщении нардепа.

Он добавил, что Россия отдает все силы, чтобы освободить Дурова. В то же время миллиардер идет на сотрудничество со следствием, чтобы его не выдали России, подчеркивает Юрчишин.

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Задержание Дурова

Французские спецслужбы 24 августа в аэропорту Ле-Бурже задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова, когда тот сошел со своего частного самолета.

Позже вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков сообщил, что направил обращение к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.

При этом Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад, но ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада.

Регулирование Telegram в Украине

В конце марта 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Сейчас проект закона находится на ознакомлении и не прошел еще ни одного чтения в сессионном зале.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий заявлял, что законопроект о регулировании Telegram не касается владельцев каналов.

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