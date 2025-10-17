Он также отметил, что в течение двух недель может состояться его встреча с диктатором Путиным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, кто из американских чиновников будет участвовать в переговорах с Россией по войне в Украине. В частности, там будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома. По его словам, в состав американской делегации войдут также вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Он также отметил, что в течение двух недель может состояться его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым (глава МИД РФ Сергей Лавров, – УНИАН). И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно, уже назначили", – заявил американский лидер.

Другие заявления Дональда Трампа

Президент США рассказал, что во время разговора с Путиным российский диктатор пытался отговорить его от передачи Украине ракет "Томагавк". Кроме того, Трамп сказал, что у Европы не получается завершить войну в Украине, но он сможет это сделать.

Ранее американский лидер также заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы помочь в завершении войны в Украине. По его мнению, Эрдоган имеет преимущество благодаря хорошим отношениям с российским правителем Владимиром Путиным.

