Сегодня, 17 октября, на Земле продолжится и даже усилится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.
По словам специалистов, сегодня и в ближайшие дни ожидается верия корональных выбросов массы. Некоторые из них по пути до Земли могли объединиться, что усилит их воздействие на магнитосферу нашей планеты.
По прогнозу, в течение 17 и 18 октября ожидаются условия магнитной бури уровня G1 и G2.
Справка УНИАН. Магнитная буря уровня G1 - это слабые возмущения, которыя происходят на нашей планете довольно часто.
Магнитная буря уровня G2 случается реже и может более заметно влиять на самочувствие метеозависимых людей.
Как защитить организм от магнитной бури - советы
Магнитная буря уровня G2 не представляет серьезной угрозы для здорового человека, однако может вызвать слабость, раздражительность или головные боли у метеочувствительных людей.
Забота о себе, сбалансированное питание, достаток сна и спокойный режим — лучшие способы защитить организм и сохранить хорошее самочувствие даже в дни солнечной активности.