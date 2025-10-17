На солнце произошло несколько выбросов корональной массы, которые теперь мчатся к Земле.

Сегодня, 17 октября, на Земле продолжится и даже усилится магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

По словам специалистов, сегодня и в ближайшие дни ожидается верия корональных выбросов массы. Некоторые из них по пути до Земли могли объединиться, что усилит их воздействие на магнитосферу нашей планеты.

По прогнозу, в течение 17 и 18 октября ожидаются условия магнитной бури уровня G1 и G2.

Справка УНИАН. Магнитная буря уровня G1 - это слабые возмущения, которыя происходят на нашей планете довольно часто.

Магнитная буря уровня G2 случается реже и может более заметно влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как защитить организм от магнитной бури - советы

Магнитная буря уровня G2 не представляет серьезной угрозы для здорового человека, однако может вызвать слабость, раздражительность или головные боли у метеочувствительных людей.

Забота о себе, сбалансированное питание, достаток сна и спокойный режим — лучшие способы защитить организм и сохранить хорошее самочувствие даже в дни солнечной активности.

