Если Трампу удастся закончить войну РФ против Украины, тогда он без проблем сможет решить даже вопрос Китая и Тайваня.

Чтобы победить в Индо-Тихоокеанском регионе и умерить военные действия Пекина на Тайване, президент США Дональд Трамп должен победить в Восточной Европе так же решительно, как на Ближнем Востоке. А это означает изгнание каждого русского солдата из каждого сантиметра украинской земли.

Об этом в материале издания The Hill написали военные аналитики Джонатан Свит и Марк Тот. Обозреватели отметили, что Трамп имеет импульс. "Теперь он должен вывести российского диктатора Владимира Путина из игры и послать Си Цзиньпину сигнал о том, что мы намерены выиграть начатую Россией и Китаем идеологическую глобальную войну против Запада, так или иначе", - написали аналитики.

Они отметили, что после того, как США разбомбили три основных ядерных объекта Ирана, Москва находится в шоке. После того, как ключевой союзник Путина - Иран нейтрализован, а пророссийский режим в Сирии свергнут, владыка Кремля оказался в стороне от событий на Ближнем Востоке.

Видео дня

Тот и Свит отметили, что изоляция Путина проявилась в отмене им арабской конференции 15 октября в Москве, поскольку не нашлось достаточного количества арабских лидеров, которые бы согласились приехать к российскому диктатору.

Аналитики отметили, что недавно в Египте Трамп, окруженный лидерами арабских государств, был центром притяжения для всех, в то время как Путин в арабском мире, "по сути, превратился в средство отпугивания насекомых".

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Овальный кабинет в пятницу - первая международная встреча Трампа после триумфального возвращения из Египта - является очередным сигналом Путину о том, что он покончил с кремлевскими играми.

"Сигнал для ХАМАС был подан бомбардировщиками B-2 в Иране; для Путина это могут сделать "Томагавки"", - допускают обозреватели.

Они добавили, что победа Трампа на Ближнем Востоке, кроме того, что подрезала позиции Путина в регионе, также отбросила Пекин назад как на Ближнем Востоке, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также обозреватели обратили внимание на то, что США инициировали сближение с президентом Индонезии Прабово Субианто. Он возглавляет крупнейшую мусульманскую страну в мире. Си также считает углубление связей с Джакартой важнейшей частью своей так называемой "дипломатии соседства".

"Если Трампу удастся склонить Субианто к присоединению к Авраамским соглашениям, он косвенно укрепит позиции Вашингтона по защите Тайваня", - объяснили обозреватели.

Однако, как отметили Тот и Свит, победа в Индо-Тихоокеанском регионе требует от Трампа победы в Украине.

"В отличие от Ирана, ни один удар по Путину не заставит Москву сесть за стол переговоров... Команда Трампа должна предпринять ряд шагов, чтобы вывести Москву из себя и победить Путина и, как следствие, Си Цзиньпина", - рассуждают обозреватели.

Они подчеркнули, что одним из этих шагов является одобрение главой Белого дома продажи Украине ракет "Томагавк". Эти ракеты позволят Украине ударить по авиабазе "Энгельс-2,", заводу по выпуску "Шахедов" в Елабуге и Татарстане, а также по Керченскому мосту.

"Еще одним шагом стало бы создание под руководством НАТО или коалиции бесполетной зоны над Западной Украиной. Это освободит украинские средства противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры и поддержки боевых действий на передовой", - считают журналисты.

Они добавили, что Трампу также следует закрыть Балтийское море для российского теневого флота, который перевозит нефть и газ, чтобы обойти санкции.

"Многие из этих же кораблей используются для перерезания кабелей и запуска роев беспилотников", - написали журналисты.

Трампу также следует принять дополнительные санкций против РФ. "Их реализация поможет поставить Путина на колени", - подчеркнули обозреватели.

Трамп и война в Украине

Накануне стало известно, что Трамп пригласил к себе украинского коллегу Владимира Зеленского. На встрече 17 октября будет идти речь о предоставлении Украине ракет "Томагавк" и систем противовоздушной обороны "Пэтриот".

Примечательно, что 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, основной темой стала война в Украине и перспективы ее завершения.

Вас также могут заинтересовать новости: