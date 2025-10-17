Организаторы этих ярмарок прилагают все усилия, чтобы сделать по-настоящему впечатляющие фестивали.

Есть возможность взять отпуск на Рождество? Это прекрасная возможность посетить одну из 10 лучших рождественских ярмарок Европы. Соответствующий список составил портал Europe's Best Destinations.

Рейтинг посвящен самым причудливым фестивалям Европы, организаторы которых создают сказочную атмосферу, благодаря традиционным ремеслам, праздничным представлениям, освещенным улицам и семейному очарованию. Итак вот топ-10 самых волшебных рождественских ярмарок Европы:

Асти-Говоне, Пьемонт, Италия . Проходит в выходные с 15 ноября по 21 декабря. Равенское ущелье, Черный лес, Германия . Будет проходить в выходные - 28-30 ноября, 5-7 декабря, 12-14 декабря, 19-21 декабря. Таллинн, Эстония . Проходит с 21 ноября по 27 декабря. Каунас, Эстония . Проходит с 23 ноября по 4 января. Загреб, Хорватия . Проходит с 29 ноября по 7 января. Варшава, Польша . Проходит с 25 ноября по 6 января. Вернигероде, Германия . Проходит с 21 ноября по 22 декабря. Зальцбург, Австрия . Проходит с 20 ноября по 1 января. Вильнюс, Литва . Проходит с последних выходных ноября до первых выходных января. Братислава, Словакия . Проходит с 21 ноября по 31 декабря.

Другие интересные туристические локации

Как писал УНИАН, городок Птуй в Словении является одним из самых интересных направлений в Европе для тех, кто интересуется историческими памятниками. Город не только сохранил свое средневековое наследие, но и постоянно проводит фестивали, культурные и спортивные мероприятия.

Также мы рассказывали, почему Мальта - это хорошее место, чтобы провести отпуск, но плохое для того, чтобы поселиться надолго.

