17 октября принято поздравлять доноров и соблюдать тишину.

Дата 17 октября известна многими международными событиями. Верующие молятся о семейном благополучии, а в народные верования побуждают делать добрые поступки. Мы рассказали, кто из знаменитостей родился в сегодняшнюю дату и какой сегодня праздник нужно отпраздновать.

Какой сегодня праздник в мире

ООН проводит Международный день борьбы с бедностью, посвященным поиску способов устранения социального неравенства во всех странах.

Также 17 октября проводится Международный день донорства и трансплантации, напоминающим нам, как почетно быть донором и почему важно поддерживать тех, кто пережил пересадку органов.

Остальные ключевые всемирные праздники сегодня это День красной одежды, День пения, День электронных таблиц.

Среди известных именинников даты стоит упомянуть философа Клода Сен-Симона, драматурга Артура Миллера, актрис Риту Гейворт и Фелисити Джонс, музыканта Эминема.

Какой сегодня праздник церковный

В храмах ПЦУ по новому стилю чтят библейского пророка Осия и молятся ему о согласии в семье и удаче в работе. По старому календарю праздник сегодня наступает в честь священномученика Иерофея Афинского.

Какой сегодня праздник в Украине

17 октября родились украинцы, чьи имена хорошо известны многим: языковед Яков Головацкий, военный УНР Петр Болбочан, дирижер и композитор Андрей Кушниренко, поэт Иван Драч, музыкант Олег Собчук, баскетболист Сергей Гладир.

Праздник сегодня в Украине не отмечается.

Какой праздник 17 октября в народе

Некоторые придуманные об этой дате приметы предков дошли до наших дней:

если морозы усилились, то остаток осени будет холодным;

снег уже выпал - ждите ранней зимы;

небо постоянно пасмурное - к двум неделям дождей;

если на березе еще есть листья, то первый снегопад будет нескоро.

Много веков назад в этот период была почти зима. На Осия было принято прятать телеги и доставать сани. В домах чистили и топили печь, утепляли стены, доставали шубы и теплые вещи.

Прошлые поколения говорили, что сегодняшняя дата благоприятна для добрых дел. Обязательно нужно помочь кому-то и сделать три хороших поступка. Рассказывать о сделанном не надо.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы узнать запреты сегодняшнего дня, вспомним, какой сегодня церковный праздник. Пророк Осия благословляет тихих, скромных и трудолюбивых людей. Поэтому запрещено лениться, шуметь, устраивать громкие вечеринки. Не стоит хвастаться достижениями и выставлять напоказ свои успехи. Женщинам нельзя ругаться и нервничать, иначе будут проблемы со здоровьем. Неудачен сегодня праздник для долгих путешествий.

