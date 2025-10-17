В прошлом месяце он получил серьезные травмы в результате падения.

Умер соучредитель и гитарист легендарной рок-группы Kiss Дэниел "Эйс" Фрейли. Ему было 74 года.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта. Отмечалось, что Фрейли умер от травм, полученных во время падения в прошлом месяце.

"Мы полностью разбиты горем и в отчаянии. В его последние минуты нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, спокойными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одаривал других. Масштаб его смерти является эпическим и не поддается пониманию. С памятью обо всех его невероятных жизненных достижениях, память об Эйсе будет жить вечно!" – говорится в заявлении.

Издание отмечает, что Фрейли присоединился к соучредителям группы Полу Стэнли, Джину Симмонсу и Питеру Криссу в конце 1972 года. Он оставался с группой на протяжении ее важнейших этапов. В 1982 году "Эйс" ушел из Kiss, чтобы начать сольную карьеру.

Несколько лет спустя он вернулся, когда оригинальный состав группы воссоединился в 1996 году для проведения турне. Он оставался с группой до 2002 года.

"В промежуточные годы он работал сольным артистом со своей группой Frehley's Comet и под собственным именем; в 1978 году, когда все четыре участника Kiss одновременно выпустили сольные альбомы, многие фанаты считали, что альбом Фрейли, который содержал его хитовый кавер на песню "New York Groove", был лучшим", – говорится в материале.

Дэниел "Эйс" Фрейли умер: что известно о легендарном музыканте

Фрейли родился в Нью-Йорке 27 апреля 1951 года. Уже в 1964 году получил электрогитару в качестве рождественского подарка. Он начал играть в группах еще подростком. Поговаривают, что свое прозвище ему дали друзья за способность завоевывать внимание девушек.

Когда одна из его групп под названием Cathedral начала зарабатывать деньги, он покинул школу. Однако позже он вернулся на учебу и получил диплом.

В 70-х годах друг Фрейли увидел объявление в Village Voice, о поиске соло-гитариста для новой группы Kiss. На прослушивание, состоявшееся на Манхэттене, Фрейли пришел в одном красном и одном оранжевом кроссовке.

"Стэнли, Симмонс и Крисс были поражены его внешностью, но еще больше – его зажигательной игрой на гитаре, и через несколько недель его пригласили присоединиться к группе", – рассказывает Variety.

