Как обычно, власти заявили о сбитии дрона. Сбивали почему-то цистерной нефтехранилища, хотя и пустой.

Минувшей ночью дрон-камикадзе атаковал территорию "Редкинского опытного завода" в Тверской области. Об этом сообщает российское издание Baza.

"По предварительным данным около 4 утра неизвестный БПЛА упал на территории склада, который у завода арендует компания "Спецнефтьпродукт". В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Факт атаки беспилотника подтвердил местный губернатор Игорь Руденя. Традиционно сообщается, что дрон был успешно сбит, хоть и упал на территории стратегического предприятия, где повредил цистерну, лишь по случайности оказавшуюся пустой.

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Следует отметить, что Редкинский опытный завод является одним из старейших предприятий химической промышленности в России. Там производят химическую продукцию для нужд авиационной и космической промышленности.

Атаки беспилотников в России

Как писал УНИАН, в ночь на 12 сентября город Рыльск в Курской области атаковали беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора Романа Старовойта, украинский дрон сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях.

А за сутки до того ночная "бавовна" приключилась в Белгородской области. Очень громкие взрывы слышали над Яковлевским районом, возле города Строитель. Местные жители сняли на видео вспышки в небе и якобы момент сбития беспилотного летательного аппарата. Впоследствии об атаке дронов заявил губернатор Вячеслав Гладков.

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