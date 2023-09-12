Губернатор сообщает, что повреждено административное здание.

Ночью город Рыльск в Курской области атаковали беспилотные летательные аппараты, местные жители слышали взрывы.

Соответствующие видео появились в российских Telegram-каналах. Атаку беспилотников подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. В 23:00 он заявил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на улицу Ленина.

"К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур", - написал Старовойт.

Видео дня

Уже в 00:05 в сети появилась информация о новой атаке. "В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", - сообщил губернатор.

Война в Курской области

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Курской области возникают пожары и взрывы.

В начале сентбря в городе Курчатов беспилотный летательный аппарат попал в здание Федеральной службы безопасности.

По данным Центра национального сопротивления Украины, губернатор области Старовойт потратил на фейковые оборонительные сооружения на границе с Украиной 10 миллиардов рублей.

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