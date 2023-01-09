Петер Стано предупредил, что ЕС будет вынужден предпринять меры.

Лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик презентовал президенту Российской Федерации Владимир Путину государственный орден. В Европейском союзе не оценили такой шаг.

По данным издания Eunews, 8 января лидер боснийских сербов в рамках празднования "Дня Республики" заочно наградил российского диктатора орденом за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС", который является самым высоким знаком отличия.

Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано осудил такое решение Додика.

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"Путин является тем, кто прямо ответственен за незаконную агрессию против Украины. Он является тем, кто отдает приказы, из-за которых украинские мирных жителей убивают и которыми рушится украинская гражданская инфраструктура. Быть на стороне Путина при таких условиях означает изолировать Республику Сербскую и ее власть на международной арене", - заявил европейский дипломат.

При этом он назвал вручение ордена Путину "досадной ошибкой". По его словам, в ЕС нет места для награждения политиков, которые уничтожают соседнюю страну и убивает ее народ. Также Стано предупредил, что Евросоюз будет вынужден принять меры, если Додик будет награждать президента РФ.

Скандал с Додиком и иконой - что известно

14 декабря 2020 года Милорад Додик, который занимал пост председателя Президиума БиГ, подарил икону Святого Николая главе МИД России Сергею Лаврову.

После этого в посольстве Украины потребовали объяснений, как икона попала в страну. В свою очередь Москва пообещала вернуть икону дарителям,чтобы уточнить ее историю.

Отмечается, что иконе почти 300 лет, она хранилась во временно оккупированном Луганске. 15 января 2021 года в МИД Украины подтвердили, что Генпрокуратура открыло дело по "незаконному экспорту" иконы.

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