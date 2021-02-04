Милорада Додика допросили по делу подаренной Лаврову украинской иконы / фото REUTERS

Председателя Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика допросили 4 февраля в прокуратуре БиГ.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

Сторона обвинения заявила, что допрос состоялся в рамках дела, которое известно общественности как "Икона", но больше информации и подробностей об этом слушании не разглашается.

Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по делу. В частности, был заслушан посол БиГ в России.

Также сообщалось, что запрос о международной правовой помощи был направлен в компетентные учреждения.

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Автор: Тамара Отовская