Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по данному делу.

Председателя Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика допросили 4 февраля в прокуратуре БиГ.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в Facebook.

Сторона обвинения заявила, что допрос состоялся в рамках дела, которое известно общественности как "Икона", но больше информации и подробностей об этом слушании не разглашается.

Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по делу. В частности, был заслушан посол БиГ в России.

Также сообщалось, что запрос о международной правовой помощи был направлен в компетентные учреждения.

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Скандал с подаренной Лаврову украинской иконой: что известно

14 декабря 2020 года председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил икону Святого Николая министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в БиГ.

После этого в посольстве Украины в Биг требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы, которую подарили главе российского МИД Лаврову, из Украины в БиГ.

15 января МИД подтвердил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила производство по "незаконному экспорту" иконы. В заявлении отмечается, что неоспоримым фактом является то, что икона происходит с территории Украины.

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Автор: Тамара Отовская