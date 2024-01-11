Дочь Путина отметилась заявлением о России / скриншот

Старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова дала редкое интервью. В частности, она заявила, что Россия - это "человекоцентрическое" государство, для которого человеческая жизнь является наивысшей ценностью. 

Как сообщает The Moscow Times, Путин никогда публично не признавал Воронцову и ее младшую сестру Екатерину Тихонову своими дочерьми, а подробности их жизни Кремль держал в строгой тайне.

"Для нас ценность человеческой жизни является наивысшей ценностью. Россия - человекоцентрическое общество", - заявила Воронцова в интервью Medtech.Mocsow, связанной с мэрией Москвы.

Во время общения с пропагандистами Воронцова, которая является врачом-эндокринологом, также рассказала о достижениях мировой медицины и поделилась подробностями своих литературных, музыкальных и спортивных интересов. 

Интервьюер Вячеслав Шуленин во время разговора не упомянул о связях Воронцовой с Путиным. Он же работал в мэрии Москвы с 2013 по 2017 год. Его последняя должность там была первым заместителем начальника аппарата.

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"МО" писало, что эндокринолог Воронцова была автором статьи в американском издательстве the Endocrine Society. Статья вышла незадолго до начала российского вторжения в Украину.

Она продолжает публиковаться в швейцарском издательстве MDPI Publishing. Три статьи по эндокринологии и медицине, в которых она была соавтором, были написаны и опубликованы после начала войны. Последний опубликован в конце апреля 2023 года. В этом издательстве на вопрос "МО" не ответили. Издательство MDPI Publishing появилось в 1990-х и в научной среде считается менее солидным, чем американское.

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