Воронцова была соавтором статьи, опубликованной в интернете в журнале "Журнал клинической эндокринологии и метаболизма" в сентябре 2021 года.

Американское научное издательство The Endocrine Society сообщило, что после начала войны в Украине не имеет "никаких деловых или договорных отношений с доктором Воронцовой", старшей дочкой Владимира Путина.

Ответ от издательства пришел после статьи о том, что дочка Путина Мария Воронцова выпускает свои статьи в западных научных журналах несмотря на санкции и войну, пишет "Можем объяснить".

"Доктор Воронцова была соавтором статьи, опубликованной в интернете в журнале "Журнал клинической эндокринологии и метаболизма" в сентябре 2021 года, за несколько месяцев до начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года, - заявила "МО" глава медиа-службы Endocrine Society Дженнифер Джинжери, комментируя публикацию в "МО". - Та же статья была включена в печатное издание журнала в феврале 2022 года. С тех пор доктор Воронцова не публиковала никаких статей в наших журналах".

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На уточняющий вопрос "МО", почему начатая Путиным война, сделала невозможным дальнейшее сотрудничество американского медиа с его дочкой, представитель The Endocrine Society не ответила.

Публикации Воронцовой в иностранных журналах

"МО" писал, что эндокринолог Воронцова была автором статьи в американском издательстве The Endocrine Society. Статья вышла незадолго до начала российского вторжения в Украину.

Она продолжает публиковаться в швейцарском издательстве MDPI Publishing. Три статьи по эндокринологии и медицине, где она была соавтором, написаны и вышли после начала войны. Последняя опубликована в конце апреля 2023 года. В этом издательстве на вопросы "МО" не ответили. Издательство MDPI Publishing появилось в 1990-х и в научной среде считается менее солидным, чем американское.

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