Дочь диктатора оказалась не только "талантливой" бизнесвумен, но и "одаренным" ученым.

Дочь Владимира Путина Мария Воронцова продолжает публиковать свои работы в научных журналах США и Швейцарии. Западные санкции этому никак не помешали, пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Воронцова – кандидат медицинских наук и эндокринолог по образованию. Журналисты обнаружили на сайте Московского государственного университета (МГУ) ссылки на ее публикации в западных изданиях.

В частности за 2022 и 2023 год дочь российского диктатора опубликовала четыре статьи по эндокринологии и медицине в журналах The Endocrine Society (США) и MDPI Publishing (Швейцария). Только одна из них вышла до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. Остальные три – уже после. Все статьи Воронцова выпустила в соавторстве с другими учеными из МГУ.

Видео дня

Поскольку дочь Путина с апреля 2022 года находится под западными санкциями, журналисты связались с издательствами, опубликовавшими ее работы. Однако за два месяца ответы на обращения так и не появились.

Редактор неназванного научно-популярного журнала на условиях анонимности рассказал журналистам "Можем объяснить", что введенные санкции не запрещают публиковаться на Западе. При этом авторитетные научные журналы даже платят гонорары за публикации, но чаще все таки именно авторы платят журналам за возможность опубликоваться.

"Издательство MDPI Publishing существует всего-то с середины 1990-х, и это журналы с открытым доступом, что признак не очень-то солидный. Хорошие научные журналы — это большой бизнес, где за каждую статью просят с читателя $20-30. А вот The Endocrine Society — крутая, хорошая организация", – рассказал источник и отметил, что публикация статей дочки Путина может испортить репутацию издательства.

Дочери Путина – последние новости

Ранее УНИАН писал, что дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова получили рекордную прибыль от своего бизнеса в прошлом году. Несмотря на западные санкции и проблемы в российской экономике из-за начавшейся войны, на двоих эти "одаренные" бизнесвумен смогли заработать более 1,2 млрд рублей за год.

Также мы рассказывали, как сошедший с ума на почве имперского величия Владимир Путин, явно видящий себя новоявленным российским императором, выстроил для себя и своей родни подобие "царского села" под Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: