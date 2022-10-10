Бонусом для Путина будет то, что Суровикина из-за его громкого прошлого можно обвинить в вероятных неудачах российских вооруженных сил.

Генерал Суровикин участвовал в кровавом разгоне демонстраций в России накануне распада СРСР в 1991 году и российской интервенции в Сирии.

Об этом пишут Sky News.

Суровикина обвиняют в соучастии в неизбирательных бомбардировках и в руководстве атаками с применением химического оружия в Сирии.

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Эксперты сходятся во мнении, что решение Владимира Путина поручить ему командование российскими войсками в Украине является прямым результатом его репутации безжалостного и жестокого человека.

Военный аналитик Forbes Маккензил заявил, что основной причиной его назначения был "бренд" генерала Суровикина: "Он показал свою способность вести войну с использованием ядерного, биологического и химического оружия, последнее из которых он применил в Сирии".

Маккензи сказал, что еще одним фактором назначения, вероятно, будет то, как оно повлияет на борьбу за власть вокруг Кремля, которая, по мнению многих комментаторов, возникла после начала неспокойной военной кампании России в Украине.

Генерал Суровикин считается союзником Евгения Пригожина, который требовал от Москвы эскалации конфликта.

"Есть веские основания полагать, что это назначение также означает, что Путин укрепляет свою власть среди различных командиров", - считает аналитик.

В более широком плане этот шаг также поможет успокоить многие ястребиные голоса в России.

"Националистически настроенные сторонники, благодаря которым Путин пользуется довольно сильной опорой власти, просят его "зайти еще дальше". Способ показать это, по сути, сказать: "Вы попросили меня пойти дальше. Теперь у меня есть лучший человек для этой работы, тот, кто показал, что он способен на это, в лице Суровикина, - сказал Маккензи.

Профессор постсоветской и сравнительной политики в Эдинбургском университете Люк Марч согласен с тем, что символизм назначения имел решающее значение для назначения Суровикина.

"В последние недели на Путина явно росло давление со стороны широкого круга националистов, которые спрашивают: "Почему вы не бомбите их инфраструктуру? Почему вы не бомбите Киев?". Тот факт, что Суровикин - дикарь и человек, известный стрельбой по протестующим и применением химического оружия в Сирии, подает четкий сигнал, увеличивая фактор устрашения", - объясняет Марч.

Бонусом для Путина будет то, что Суровикина из-за его громкого прошлого можно обвинить в вероятных продолжающихся неудачах российских вооруженных сил.

"Поставив на место человека, которого многие из этих голосов считают лучшим человеком для этой работы, Путин, если он потерпит неудачу, может сказать: "Ну, я сделал свое дело, но Суровикин потерпел неудачу", - отметил профессор.

Массированный удар по Украине - что известно

Сегодня утром, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Погибли по меньшей мере 10 граждан, еще около 60 получили ранения, отчитались в Нацполиции.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

В то же время в украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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