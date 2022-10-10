В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 10 украинцев.

В понедельник, 10 октября 2022 года, в результате массированного ракетного удара России по Украине погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 60 получили ранения.

Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.

"Если мы говорим обо всей Украине, то кроме Киева зафиксированы попадания еще в 14 регионах государства. Всего по состоянию на сейчас мы можем говорить о десяти погибших и около 6 десятков раненых людей по всей Украине в результате ракетных попаданий РФ", – рассказала Рева.

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По словам пресс-секретаря Национальной полиции, на местах работают полицейские, которые помогают людям и фиксируют все последствия военных преступлений РФ. Правоохранители делают все для того, чтобы максимально обеспечить безопасность людей.

"В то же время обращаемся ко всем гражданам: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Сегодняшнее утро показало, насколько важно соблюдать дисциплину, все рекомендации, которые предоставляет власть. Поэтому при первом сигнале воздушной тревоги надо спускаться в укрытие, ведь это вопрос вашей жизни и здоровья", – добавила Рева.

Полицейская отметила, что сегодняшнее утро подтвердило, что Россия действительно является государством-террористом.

"Потому что все эти массовые атаки были направлены против мирного населения, против объектов критической инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах нет электроснабжения. Мы видим, что в такой тяжелый холодный период Россия делает все для того, чтобы разрушить жизнь мирного населения в Украине", – резюмировала пресс-секретарь НПУ.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и другим областям.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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