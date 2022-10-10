Аналитики считают, что он не проявил себя хорошо во время командования войсками на юге Украины, поэтому россияне слишком сильно надеются на него.

Сергей Суровкин, которого поставили командующим так называемой "спецоперацией", — это обычный генерал. Ранее он руководил группировкой РФ на юге Украины и не достиг впечатляющих результатов. Поэтому радость от его назначения "иррациональна".

Такими выводами поделились аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете о войне в Украине.

Эксперты отметили, что российское националистическое сообщество приветствовало назначение Суровкина. В Telegram-канале, связанном с частной военной компанией "Вагнер", сообщили, что далее последует больше изменений.

Видео дня

Якобы в Кремле планируют заменить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в течение ближайшей недели. Их должности достанутся губернатору Тульской области Алексею Дюмину и заместителю начальника Генштаба, генерал-лейтенанту Александру Матовникову.

Российские военные блогеры усмотрели в назначении Суровкина решение Путина создать единый штаб для управления оккупационными войсками. Они считают, что новый командир получит больше власти, чем начальник Генштаба, и сможет установить тотальный, жесткий контроль над армией. В ISW называют энтузиазм и радость россиян "иррациональными".

"Такая реакция странна, учитывая, что Суровикин — обычный российский генерал, который, по сообщениям, с июля командует российскими операциями на юге Украины. Он вряд ли покрыл себя славой в этой роли, поскольку российские силы там не получили значимых позиций и, фактически, понесли большие потери в западной части Херсонской области под его командованием", — подытожили в ISW.

Назначение Суровкина командующим российскими войсками: что известно

Вчера, 8 октября, стало известно, что в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровкину. Ранее он участвовал во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Аналитики называют Суровкина коррумпированным и брутальным генералом даже по российским меркам. Эксперты подчеркивают, что для российского командования война в Украине токсична. Многие высшие армейские офицеры либо потерпели поражение, либо были убиты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что назначение Суровкина не имеет значения, ведь рашисты уже проиграли.

Вас также могут заинтересовать новости: