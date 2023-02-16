Родственники в соцсетях просят оплатить все расходы, ведь "впервые в такой ситуации".

В Башкирии родственники ликвидированного в Украине "вагнеровца" через социальные сети ищут спонсора, который организует и оплатит похороны наемника.

На эту историю обратил внимание офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Одна из родственниц оккупанта Диана Т. в запрещенной "ВКонтакте" попросила главу Башкирии Радия Хабирова оплатить похороны "вагнеровца".

По версии женщины, другим родственникам оккупанта нужны только его деньги, однако на похороны "скинуться" все отказались. Труп наемника привезли и оставили в доме, где живет Диана, ее дети, а также ее подруга с детьми.

Видео дня

"Мы - две девочки, на которых все это свалилось. Держать его дома мы уже не можем, потому что у меня и у моей подруги есть дети. Мы в такой ситуации впервые и не знаем, что делать. Прошу, помогите нам. Двоюродные тетка и братья бойца своей помощи нам не дают. Им надо только имущество и заработанные деньги", - жалуется женщина.

Пока поиск спонсора продолжается. Губернатор никак не отреагировал на мольбу родни "вагнеровца". В комментариях россияне поинтересовались, а где же выплаты от ЧВК "Вагнер" на погребение наемника. Однако другой комментатор ответил, что эти деньги якобы выплачивают, но на основе документов о захоронении и фотографии могилы.

Потери "Вагнера" в Украине

ВСУ уверенно "минусуют" ЧВК "Вагнер", в который в основном входят завербованные зэки. Известны уже десятки случаев гибели на фронте ярых преступников и серийных убийц.

Уже на ноябрь значительной частью в рядах "вагнеровцев" были не наемники с боевым опытом, а именно зэки.

Пригожин полагается на силы заключенных во время бессмысленных штурмов украинских позиций, отправляя их с голыми руками без поддержки артиллерии. Такие действия "повара Путина" вылились в ужасные кадры усеянного трупами россиян поля где-то на Бахмутском направлении.

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") заявил, что из около 40 тысяч "вагнеровцев", переброшенных на войну в Украину за весь период полномасштабного вторжения, уже свыше 35 тысяч человек ликвидированы.

Вас также могут заинтересовать новости: