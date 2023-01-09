Экс-президент РФ говорит, что с поддержавшими Украину россиянами нужно действовать по закону, а если и он не работает, что по "правилам военного времени".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил действовать с "предателями" России "по правилам военного времени". Таким бредовым мнением он поделился в своем Телеграмм-канале.

Напомним, что в Российской Федерации объявляют "предателями" уехавших из страны или не согласных с кремлевским режимом, не поддерживающих развязанную Путиным большую войну против Украины.

Медведев пишет, что в российском интернет-пространстве идут активные дискуссии о том, как быть с "предателями", перешедшими на сторону Украины и желающими смерти путинским военным. Он назвал таких россиян "ошметками дерьма".

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Экс-президент РФ говорит, что с такими людьми нужно действовать по закону, а если и он не работает, что по "правилам военного времени":

"Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие".

Что именно Медведев имеет в виду, он не уточнил, но, судя по всему, речь идет о "тихой расправе" над неугодными кремлевскому режиму людьми.

Россияне массово бегут из РФ - у Путина им угрожают

Россияне массово бегут из страны на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Накануне ряд стран прекратили принимать от граждан РФ документы на оформление туристических виз.

Ранее Медведев назвал врагами общества и предателями россиян, уехавших из страны и поддержавших Украину. Также он призвал не пускать их обратно в Россию "до конца их дней".

Он добавил, что пускать таких россиян обратно в страну можно только после публичного раскаяния и "помилования".

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