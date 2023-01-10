Сергей Череватый отметил, что в Кремле даже думают по поводу новых наступлений.

Кремль надеется поддержать динамику боевых действий в Украине с помощью новой волны мобилизации. В Москве даже думают о наступлениях на украинские города.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, планируемая мобилизация россиян никак не улучшит их положение на фронте.

"Главным их ресурсом остается личный состав, поэтому для них необходима мера, чтобы поддерживать градус войны и такую динамику, надеясь получать какие-то тактические успехи, и, возможно, задумываясь о предстоящем стратегическом наступлении", - рассказал военный в эфире телемарафона.

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Кроме того, Череватый указал, что только за счет "пушечного мяса" россияне не смогут достигнуть этой цели.

Новая волна мобилизации в России - что известно

В декабре 2022 года глава Минобороны Алексей Резников предупредил россиян, что Кремль готовит новую волну мобилизации в январе. Кроме того, отмечается, что Россия закроет свои границы, чтобы мужчины призывного возраста не выезжали.

При этом украинская разведка сообщила, власти РФ могут объявить новую волну мобилизации уже в середине января. Ожидается, что призвать могут до 500 тысяч человек, под призыв попадут даже жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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