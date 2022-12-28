Желающих России поражения надо признать "врагами общества", говорит Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередной порцией бреда в своем Телеграмм-канале. Только в этот раз он "прошелся" не по украинцам, а по россиянам, не поддерживающим кремлевскую кровавую политику и уехавшим из РФ.

Он возмущен проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями скорейшего поражения РФ в войне. Медведев назвал "уродами" тех, кто желает смерти путинским военным на украинском поле боя.

"Уму непостижимо. Хотя они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над "украинским нацизмом", людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом", — пишет путинист.

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Он назвал врагами общества таких россиян и предателями, а также призвал не пускать их обратно в Россию "до конца их дней":

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда".

Медведев добавил, что пускать таких россиян обратно в страну можно только после публичного раскаяния и "помилования". "Хотя лучше бы им не возвращаться", — подытожил приспешник Путина.

Как россияне массово бегут из РФ

Россияне массово бегут из страны на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению.

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз.

С 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не могут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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