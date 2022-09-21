По мнению Виталия Милонова, пойти сейчас воевать — "это их священный долг".

Мобилизовать в России нужно в первую очередь мужчин, которые приехали на территорию страны с 2014 года из так называемой "ДНР". Отправиться сейчас воевать против Украины — "это их священный долг".

Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Виталий Милонов.

"Я считаю, что нужно частично призвать самых подготовленным, тысяч 400-500. Конечно, [мобилизовать] всех граждан-мужчин призывного возраста, кто с 2014 года приехал из "ДНР". Я считаю, что их священный долг сейчас – это поехать сражаться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины с 2014 года, точно надо призвать", — написал Милонов.

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Депутат Госдумы также выступил против всеобщей мобилизации. По его словам, в России выросло "общество айфонных потребителей, которые не могут носить ничего тяжелее айфона".

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

По данным МВД Украины, Россия сможет призвать в первой волне примерно 40-50 тысяч резервистов.

В США, Нидерландах и Великобритании прокомментировали приказ российского президента. Союзники Украины в большинстве называют такой шаг признанием поражения.

Ранее появилась информация, что оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Ставленники Кремля заявили, что официальные результаты псевдоголосований будут обнародованы 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" смогут направить официальный запрос на вступление в состав России".

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