Он и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации свидетельствует о поражении России в войне с Украиной.

Об этом говорится в его публикации в Twitter.

По словам Уоллеса, Путин нарушил собственное обещание не проводить мобилизацию. Ее объявление подтверждает, что вторжение РФ в Украину проваливается.

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"Нарушение президентом Путиным своих обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение проваливается. Он и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество является единым, а Россия становится глобальной парией", - подчеркнул министр.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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