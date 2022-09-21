Марк Рютте советует сохранять спокойствие на фоне заявлений президента РФ о ядерном оружии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что указ о частичной мобилизации в России является признаком паники в Кремле и его не стоит воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Об этом сообщает Reuters.

"Мобилизация, призыв к референдуму в Донецке – это все признаки паники. Его риторика в отношении ядерного оружия является тем, что мы уже слышали много раз раньше, и это делает нас хладнокровными", - заявил Рютте. Видео дня

"Это все часть риторики, которая нам известна. Я бы посоветовал оставаться спокойными", - добавил Рютте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, а призыву якобы будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

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