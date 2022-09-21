Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину, отметила посол.

Фальшивые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и мобилизация в РФ являются признаками слабости и провала России.

Такое заявление сделала посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости и провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала она. Видео дня

Напомним, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Как известно, оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Они заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

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