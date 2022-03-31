Дефицит сахара в Российской Федерации доводит граждан до крайности. В Тульской области женщина украла у пенсионерки пять килограмм сахара.
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Алексин. В полицию обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что в подъезде дома, где она живет, на нее напали и отобрали пакет с сахаром.
Правоохранители уже задержали подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 44-летняя женщина, которая живет на одной улице с пострадавшей. Она признала свою вину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 161 "Грабеж" Уголовного кодекса РФ.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска бомбят города, уничтожают инфраструктуру и массово убивают мирное население Украины. В связи с этим многие страны ввели санкции против российских физических и юридических лиц. При этом иностранные компании и вовсе начали закрывать свои производства и магазины в РФ, а также полностью отказываются от российского рынка.
В то же время россияне устраивают бои за дефицитные товары. Так, десятки граждан РФ попали на видео, когда начали выхватывать из рук друг друга сковородки и мыло.
Настоящий ажиотаж вызвал сахар. За него в России буквально дрались. Решили не упускать своего и мошенники. 34-летняя женщина из российского Воронежа хотела купить 16 тонн сахара, но отдала мошенникам 800 тысяч российских рублей.