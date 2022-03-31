Подозреваемая полностью признала свою вину.

Дефицит сахара в Российской Федерации доводит граждан до крайности. В Тульской области женщина украла у пенсионерки пять килограмм сахара.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Алексин. В полицию обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что в подъезде дома, где она живет, на нее напали и отобрали пакет с сахаром.

Правоохранители уже задержали подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 44-летняя женщина, которая живет на одной улице с пострадавшей. Она признала свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 161 "Грабеж" Уголовного кодекса РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска бомбят города, уничтожают инфраструктуру и массово убивают мирное население Украины. В связи с этим многие страны ввели санкции против российских физических и юридических лиц. При этом иностранные компании и вовсе начали закрывать свои производства и магазины в РФ, а также полностью отказываются от российского рынка.

В то же время россияне устраивают бои за дефицитные товары. Так, десятки граждан РФ попали на видео, когда начали выхватывать из рук друг друга сковородки и мыло.

Настоящий ажиотаж вызвал сахар. За него в России буквально дрались. Решили не упускать своего и мошенники. 34-летняя женщина из российского Воронежа хотела купить 16 тонн сахара, но отдала мошенникам 800 тысяч российских рублей.

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