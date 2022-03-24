На кассах маркета образовались длинные очереди.

Десятки россиян попали на видео, когда начали выхватывать из рук друг друга сковородки и мыло.

Инцидент, как утверждают авторы ролика, был отснят в Кемерово в связи с продовольственным кризисом, с которым столкнулась Россия из-за введенных Западом экономических санкций.

Толпа покупателей буквально разрывала картонные коробки с товарами, люди толкали друг друга, чтобы первыми захватить дефицитные средства гигиены.

"Дурдом, ****. Я выложу это в интернет, пусть смотрят. Йо***", - делится впечатлениями россиянин.

На кассах маркета образовались длинные очереди.

Ранее с полок российских супермаркетов начал исчезать сахар благодаря введенному ЕС торговому эмбарго против РФ, из-за чего местные предприниматели значительно завысили цену на продукты.

Если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, то скоро она на собственной шкуре почувствует мясной и молочный апокалипсис, а не за горами - километровые очереди за хлебом и солью, объясняли эксперты.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что из-за войны в Украине российская экономика несет большие потери, даже больше дефолта в 1998 году.

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