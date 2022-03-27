Женщина нашла соблазнительное объявление в Интернете, и ее совсем не смутила просьба перечислить 100% предоплаты.

После того, как Россия развязала войну в Украине, весь цивилизованный мир ударил по РФ жесткими экономическими санкциями. Сами россияне почему-то в первую очередь бросились скупать сахар, вызвав нездоровый ажиотаж и дефицит.

Вот и 34-летняя женщина из российского Воронежа решила заказать аж 16 тонн сахара, но в итоге напоролась на мошенников, который выманили у нее 800 тысяч российских рублей (около 8 тысяч долларов).

Об этом пишет сайт 077.ru со ссылкой на ГУ МВД по Воронежской области.

Сообщается, что женщина увидела объявление о продаже крупной партии сахара на известном сайте. Она тут же созвонилась с продавцом, который пообещал ей отгрузить сахар по докризисной цене: 42 рубля за килограмм. Водитель якобы должен был доставить товар после 100-процентной оплаты. Это, конечно, могло бы смутить покупательницу. Но на том конце провода утверждали: "Не хотите связываться с предоплатой? Не беда, у нас других клиентов полно, продадим кому-то еще".

"Потерпевшая перевела на указанный продавцом счет 812 тысяч рублей, позвонила ему – но телефон был отключен, а объявление – удалено", – констатировали в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кемерово россияне устроили бои за сковородки и мыло.