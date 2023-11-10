На фоне западных санкций у российских сотовых операторов наблюдается дефицит коммунационного оборудования.

В России начала снижаться скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования для сотовых сетей. Только в Москве операторам еще удается повышать качество связи, пишут "Известия".

По данным, которые предоставило агентство TelecomDaily, за год средняя скорость мобильного интернета в России снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. И эти показатели были бы еще хуже, если бы не Москва, которая заметно влияет на "среднюю температуру по больнице". В столице РФ скорость интернета выросла более чем на 20% – с 51 до 63 Мбит/с.

"Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи", — пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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По его словам, остальные регионы России получают оборудование по остаточному принципу. Резкое ухудшение мобильного интернета по сравнению со столицей начинается уже в Подмосковье. Даже на МКАДе качество связи уже заметно "скачет".

По словам специалистов, снижение скорости интернета в регионах напрямую связано с дефицитом оборудования при постоянном росте мобильного интернет-трафика.

Ситуация в российской экономике

Как писал УНИАН, российских топ-экспортеров обязали отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты.

Также мы рассказывали, что ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в РФ. Европейский Союз активизировал усилия по обеспечению соблюдения санкций против РФ. Турция может принять аналогичные меры для ограничения некоторых видов реэкспорта.

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