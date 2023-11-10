Европейский Союз активизировал усилия по обеспечению соблюдения санкций против РФ. Турция может принять аналогичные меры для ограничения некоторых видов реэкспорта.

Руководство Европейского Союза сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, используемых в военных целях в Украине.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС о развитии ситуации на этой неделе. Турция рассматривает аналогичную меру, добавили источники.

Эти шаги будут охватывать прямой реэкспорт и будут означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию. Ранее сообщалось, что ОАЭ рассматривают возможность введения контроля.

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В последние месяцы ЕС активизировал усилия по обеспечению соблюдения своих торговых санкций, уделяя особое внимание пресечению возможности Кремля заполучить высокоприоритетный список товаров, охватывающий десятки технологий и компонентов, используемых в российском оружии, найденном в Украине или необходимых для его производства.

Представитель ОАЭ заявил, что они ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в зоны конфликтов и имеют действующую правовую систему экспортного контроля, с помощью которой они постоянно контролируют экспорт товаров двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам войны в Украине и ее последствий для мировой экономики.

Европейская комиссия и министерство торговли Турции отказались от комментариев.

После того как ЕС и его союзники по "Большой семерке" запретили экспорт товаров двойного назначения в Россию, Москве удалось обойти ограничения, импортируя эти товары через третьи страны, в частности - Центральной Азии, а также Турцию, ОАЭ и другие.

Союзники Украины совершили поездку по многим из этих стран, пытаясь убедить их ограничить торговые потоки. Государствам ЕС сообщили, что последние данные показывают, что прямой экспорт в Россию из многих из этих стран в настоящее время начал падать, но остается выше довоенного уровня, говорят источники.

Китай и Гонконг стали юрисдикцией, вызывающей основное беспокойство, на их долю приходится более 80% российских закупок высокоприоритетных товаров, сообщили источники Bloomberg.

Новые маршруты поставок

Кремлю также, вероятно, удалось разработать новые маршруты поставок: торговля приоритетными товарами из Турции и Сербии в Казахстан и Кыргызстан демонстрирует беспрецедентный и аномальный всплеск.

Тем не менее, одна из целей торговых санкций и дипломатического взаимодействия блока с этими странами состоит в том, чтобы сделать импорт как можно более дорогим для России.

Последние ограничительные меры ЕС включали различные инструменты для борьбы с обходом санкций, такие как механизм, запрещающий экспорт определенных товаров компаниям в третьих странах, а также листинг фирм. США и Великобритания также ввели санкции против ряда компаний третьих стран.

Пакет санкций, который ЕС собирается предложить в ближайшие дни, вероятно, будет включать в себя дополнительные меры и списки. Ожидается также, что ЕС расширит торговые ограничения на большее количество товаров, включая сварочные аппараты.

Вызовы перед ЕС

Одна из трудностей, с которыми сталкивается ЕС, заключается в том, что многие из этих стран медленно предоставляют своевременные данные о торговле или вообще не предоставляют информацию, что затрудняет полную оценку этого вопроса.

По словам источников Bloomberg, подчеркивая масштабы проблемы, государствам-членам на этой неделе сообщили, что в период с января по июль более 20000 фирм экспортировали в Россию приоритетных товаров на сумму около 7 миллиардов евро.

Подавляющее большинство этих компаний было расположено в Китае и Гонконге, за ними следовали Турция, ОАЭ (на которые приходится 6% и 4% продаж соответственно), Таиланд, Малайзия, Тайвань, Сингапур и Вьетнам. Основная часть торговых операций осуществляется небольшим числом фирм.

Некоторые страны, в том числе Казахстан и Кыргызстан, применяют экспортный контроль к наиболее чувствительным товарам, но достоверность этого зачастую трудно проверить, говорят источники.

Поставки санкционных товаров в Россию - другие новости

Как сообщал УНИАН, Россия, несмотря на введенные санкции, продолжает в достаточном количестве импортировать практически любые санкционные товары, не испытывая существенных проблем с обеспечением военного производства.

По данным СМИ, за последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний на общую сумму более полумиллиарда долларов. Также она импортировала станки для оборонных заводов на миллионы долларов, западные запчасти для гражданской авиации, а также электронику марки iPhone на 389 миллионов долларов.

Тем временем, недавно главы МИД стран Центральной Азии на встрече с представителями стран ЕС заявили о готовности ужесточить санкции против Российской Федерации.

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